Эксперт оценил призыв Эстонии к России вернуть "аннексированные территории"

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Слова спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о том, что Россия должна вернуть прибалтийской республике "аннексированные территории", являются спекуляцией и частью внутриполитической борьбы в стране, считает президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.
Ранее спикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас заявил, что Россия должна вернуть прибалтийской республике "аннексированные территории". Он добавил, что для продвижения в ратификации российско-эстонского пограничного договора Таллин настаивает на признании со стороны Москвы границ прибалтийской республики в рамках недействующего соглашения.
"Если серьезно, то давайте будем реалистами - это внутриполитическая борьба в Эстонской Республике. Внешнеполитический фактор от этого никакой, потому что вопрос территориальных споров с Эстонией давно закрыт. Он закрыт де-факто в 1993-1994 годах, когда этот вопрос перестал как политический обсуждаться на государственных переговорах российской и эстонской делегацией. В 1997 году был подписан первый технический договор, который урегулировал непосредственно линию (границу)", - сказал Межевич РИА Новости.
"Сейчас вопрос чисто политический, но это не мешает эстонской стороне в ожидании очередных, а может быть и внеочередных выборов в парламент спекулировать по данному вопросу", - добавил он.
По словам эксперта, с таким же успехом Россия может потребовать сейчас у США вернуть Аляску на том основании, что до 1867 года та принадлежала российской стороне, предложить Вашингтону обратно деньги. "Но над нами будут смеяться даже коты Белого дома, не говоря уже о серьезных политиках. Здесь собственно та же ситуация", - отметил Межевич.
По мнению эксперта, подобные разговоры об "аннексированной территории" - специфика некоторых современных малых стран.
Ранее директор Второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев заявил о недействительности Тартуского мирного договора. По его словам, при обсуждении ратификации пограничного договора между двумя государствами эстонская сторона ссылается на не имеющий юридической силы документ от 1920 года и выдвигает территориальные претензии к Москве.