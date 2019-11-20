Эксперт оценил призыв Эстонии к России вернуть "аннексированные территории"

"Если серьезно, то давайте будем реалистами - это внутриполитическая борьба в Эстонской Республике. Внешнеполитический фактор от этого никакой, потому что вопрос территориальных споров с Эстонией давно закрыт. Он закрыт де-факто в 1993-1994 годах, когда этот вопрос перестал как политический обсуждаться на государственных переговорах российской и эстонской делегацией. В 1997 году был подписан первый технический договор, который урегулировал непосредственно линию (границу)", - сказал Межевич РИА Новости.