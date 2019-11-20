В аэропорту Баку экстренно сел самолет, летевший в Стамбул

"Из-за резкого ухудшения состояния одного из пассажиров рейса J2 9103 Buta Airways, капитан воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета, где самолет и совершил благополучную посадку в 09.40 по бакинскому времени (08.40 мск)", - сообщает авиакомпания.