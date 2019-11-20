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РИА Новости

В аэропорту Баку экстренно сел самолет, летевший в Стамбул

10:14 20.11.2019 (обновлено: 10:16 20.11.2019)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкЗдание Международного аэропорта имени Гейдара Алиева в Баку
Здание Международного аэропорта имени Гейдара Алиева в Баку
© Sputnik
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Здание Международного аэропорта имени Гейдара Алиева в Баку. Архивное фото
БАКУ, 20 ноя – РИА Новости. Самолёт, следующий рейсом БакуСтамбул, совершил в столице Азербайджана экстренную посадку из-за плохого самочувствия одного из пассажиров, сообщает в среду авиакомпания Buta Airways.
"Из-за резкого ухудшения состояния одного из пассажиров рейса J2 9103 Buta Airways, капитан воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета, где самолет и совершил благополучную посадку в 09.40 по бакинскому времени (08.40 мск)", - сообщает авиакомпания.
Уточняется, что "самолет выполнял рейс по маршруту Баку — Стамбул. На борту находились 104 пассажира".
Ожидается, что после передачи плохо почувствовавшего себя пассажира медперсоналу экипаж самолета будет готовиться к вылету в Стамбул.
Международный аэропорт Курумоч в Самаре
4 ноября, 14:39
В Самаре экстренно сел самолет, летевший из Петербурга в Узбекистан
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Buta AirwaysСтамбулБакуВ мире
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