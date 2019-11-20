Два человека погибли в результате удара Израиля по Сирии

Накануне в Тель-Авиве сообщили о перехвате четырех ракет, выпущенных с территории арабской республики. В ночь на среду, как передавал корреспондент РИА Новости, в Дамаске прогремели взрывы. В Израиле заявили, что ударили по десяткам целей, половина из которых принадлежит иранским силам.
"Погибли мужчина и женщина, при этом многие люди получили ранения в результате агрессии по небольшому городу Беит-Сабер в Саасе к юго-западу от Дамаска", — рассказал корреспонденту агентства источник в местной больнице.
Уточняется, что погибшие находились в доме, на который пришелся один из ударов, всех пострадавших госпитализировали. В другом пригороде Дамаска при атаке пострадала девушка, добавляется в сообщении.
Между Сирией и Израилем нет дипломатических отношений, со времени создания обоих государств они находятся в состоянии войны. В частности, у них многолетний территориальный конфликт из-за статуса Голанских высот.
Израильские военные не раз наносили удары по объектам в Сирии, объясняя свои действия стремлением не допустить попадания современных вооружений в руки врагов. В первую очередь речь идет о ливанском движении "Хезболла", которое воюет в регионе на стороне Башара Асада и контролируется Тегераном.
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