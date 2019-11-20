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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-11-20T11:42+0300
https://ria.ru/20191120/1561147856.html
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РИА Новости

Два человека погибли в результате удара Израиля по Сирии

09:55 20.11.2019 (обновлено: 11:42 20.11.2019)
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© Фото : SANAСирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску
Сирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску
© Фото : SANA
Сирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Два человека погибли, несколько пострадали при ударе израильских военных по объектам в Сирии, передает SANA.
Накануне в Тель-Авиве сообщили о перехвате четырех ракет, выпущенных с территории арабской республики. В ночь на среду, как передавал корреспондент РИА Новости, в Дамаске прогремели взрывы. В Израиле заявили, что ударили по десяткам целей, половина из которых принадлежит иранским силам.
"Погибли мужчина и женщина, при этом многие люди получили ранения в результате агрессии по небольшому городу Беит-Сабер в Саасе к юго-западу от Дамаска", — рассказал корреспонденту агентства источник в местной больнице.
Уточняется, что погибшие находились в доме, на который пришелся один из ударов, всех пострадавших госпитализировали. В другом пригороде Дамаска при атаке пострадала девушка, добавляется в сообщении.
Между Сирией и Израилем нет дипломатических отношений, со времени создания обоих государств они находятся в состоянии войны. В частности, у них многолетний территориальный конфликт из-за статуса Голанских высот.
Израильские военные не раз наносили удары по объектам в Сирии, объясняя свои действия стремлением не допустить попадания современных вооружений в руки врагов. В первую очередь речь идет о ливанском движении "Хезболла", которое воюет в регионе на стороне Башара Асада и контролируется Тегераном.
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Война в СирииБиньямин НетаньяхуСирияИзраильВ мире
Популярные комментарии
"Израиль атаковал десятки принадлежащих Ирану военных объектов в Сирии — это стало ответом на вчерашний обстрел территории еврейского государства. Атаке также подверглись военные объекты Сирии. Речь идет о складах с оружием, ракетах класса "воздух-земля", военных базах и административных зданиях военного назначения. В Армии обороны Израиля отметили, что, несмотря на предупреждения Сирии о недопустимости использования ракет, системы ПВО армии Башара Асада открыли огонь по самолетам ВВС Израиля, после чего были уничтожены."
20 ноября, 13:25
Сумрачный германский гений
20300016
Там все слишком запутано. Было бы хорошо, если бы давали хоть какие-то разъяснения по поводу подобных событий.
20 ноября, 11:08
Ширшов Святослав
17200105
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