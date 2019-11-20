Два человека погибли в результате удара Израиля по Сирии

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Два человека погибли, несколько пострадали при ударе израильских военных по объектам в Два человека погибли, несколько пострадали при ударе израильских военных по объектам в Сирии , передает SANA

Накануне в Тель-Авиве сообщили о перехвате четырех ракет, выпущенных с территории арабской республики. В ночь на среду, как передавал корреспондент РИА Новости, в Дамаске прогремели взрывы. В Израиле заявили, что ударили по десяткам целей, половина из которых принадлежит иранским силам.

"Погибли мужчина и женщина, при этом многие люди получили ранения в результате агрессии по небольшому городу Беит-Сабер в Саасе к юго-западу от Дамаска", — рассказал корреспонденту агентства источник в местной больнице.

Уточняется, что погибшие находились в доме, на который пришелся один из ударов, всех пострадавших госпитализировали. В другом пригороде Дамаска при атаке пострадала девушка, добавляется в сообщении.

Между Сирией и Израилем нет дипломатических отношений, со времени создания обоих государств они находятся в состоянии войны. В частности, у них многолетний территориальный конфликт из-за статуса Голанских высот.