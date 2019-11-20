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РИА Новости

Разработчик рассказал о стоимости нового вертолета VRT500

09:22 20.11.2019 (обновлено: 10:02 20.11.2019)
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© Фото : предоставлено пресс-службой "Вертолеты России"Вертолет VRT500
Вертолет VRT500
© Фото : предоставлено пресс-службой "Вертолеты России"
ДУБАЙ, 20 ноя - РИА Новости. Цена новейшего российского легкого вертолета VRT500 будет сопоставима с иностранными аналогами, но отечественная машина будет намного функциональнее, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании "ВР-Технологии" (входит в "Вертолеты России") Александр Охонько.
"Что касается ценовой конкурентоспособности, стоимость вертолета будет сопоставима со стоимостью остальных вертолетов данной категории. Отличие будет в преимущественном техническом оснащении и более широком функционале VRT500", - сказал Охонько.
По его словам, вертолет может быть конвертирован под выполнение различных задач: от грузопассажирских перевозок, медико-эвакуационных работ и аэротакси, полицейского предназначения или целей обучения.
"Кроме того, с учетом развития городского воздушного транспорта, одно из наших приоритетных направлений – это корпоративные и бизнес перевозки. Вертолет быстро конвертируется и под эти задачи. Благодаря лучшим техническим решениям вертолет гарантирует безопасность при эксплуатации не только в условиях плотной городской застройки, но и горных, а также морских районах", - добавил собеседник агентства.
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Основными конкурентами российского вертолета можно назвать американский Robinson R66, канадский Bell 505 и европейский H125. Несмотря на то, что последний имеет большую взлетную массу (около 2,2 тонн), по выполняемым функциям - это прямой конкурент российского VRT500.
VRT500 - легкий однодвигательный вертолет соосной схемы расположения винтов со взлетной массой 1,6 тонны. Машина обладает самой объемной в своем классе грузопассажирской кабиной общей вместимостью до пяти человек и оснащается современным комплексом интерактивной авионики. Ранее сообщалось, что в начале 2019 года успешно завершился технический проект программы VRT500 и началась разработка рабочей конструкторской документации.
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