Разработчик рассказал о стоимости нового вертолета VRT500

"Кроме того, с учетом развития городского воздушного транспорта, одно из наших приоритетных направлений – это корпоративные и бизнес перевозки. Вертолет быстро конвертируется и под эти задачи. Благодаря лучшим техническим решениям вертолет гарантирует безопасность при эксплуатации не только в условиях плотной городской застройки, но и горных, а также морских районах", - добавил собеседник агентства.