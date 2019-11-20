Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-20T10:00+0300
https://ria.ru/20191120/1561128518.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/151896/94/1518969490_0:205:2916:1845_1036x0_80_0_0_5e854432db1af670bc9f782c9acf962e.jpg
РИА Новости

Александр Охонько: возможности VRT500 намного шире американского Robinson

10:00 20.11.2019
1921
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГенеральный директор конструкторского бюро "ВР-Технологии" холдинга "Вертолеты России" Александр Охонько
Генеральный директор конструкторского бюро ВР-Технологии холдинга Вертолеты России Александр Охонько
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Генеральный директор конструкторского бюро "ВР-Технологии" холдинга "Вертолеты России" Александр Охонько
Россия в ближайшие два-три года выйдет на рынок вертолетов со взлетной массой до двух тонн с новой универсальной машиной VRT500. Сейчас лидирующие позиции в этом сегменте занимают фирмы из США, Канады и Европы. Задача весьма амбициозная, однако руководство компании "ВР-Технологии", создающей этот вертолет, считает ее вполне выполнимой и надеется привлечь клиентов уникальным функционалом и характеристиками отечественной машины. О преимуществах нового российского вертолета, его стоимости, уникальных технических характеристиках и потенциальных покупателях в интервью обозревателю РИА Новости Алексею Паньшину на выставке Dubai Airshow 2019 рассказал генеральный директор "ВР-Технологий" Александр Охонько.
— Александр Викторович, как идут испытания VRT500? На какой сейчас стадии? Укладываетесь ли в сроки?
— Программа продолжается в соответствии с утвержденным графиком. Успешно завершены прочностные испытания, продолжаются аэродинамические испытания несущей системы. Следующий этап – это начало сертификационных испытаний отдельных компонентов и систем. Первый летный прототип будет изготовлен во втором полугодии 2020 года.
— Как вы оцениваете потенциал вашего вертолета в сравнении с конкурентами?
— Техническая концепция VRT500 имеет ряд преимуществ по сравнению с рядом существующих на рынке вертолетов. Прежде всего это вертолет с соосной схемой несущих винтов. Отсутствие рулевого винта крайне важно для повышения уровня безопасности, особенно при эксплуатации в городских условиях, посадках на ограниченные площадки. Благодаря соосной схеме винтов VRT500 имеет компактные внешние габариты, что позволяет выполнять широкий круг задач, осуществлять работу даже на неподготовленных площадках. Он имеет повышенную маневренность, удобен в управлении и устойчив к порывам ветра.
Легкий однодвигательный вертолет VRT500 холдинга Вертолеты России
18 ноября, 15:53
"Ростех" поставит 10 вертолетов VRT500 в Скандинавию
Отсутствие в задней части конструкции фюзеляжа агрегатов трансмиссии рулевого винта позволило создать вертолет с самой объемной многофункциональной кабиной в классе. На сегодняшний день это единственный в мире вертолет в своей категории, имеющий задние грузовые створки, что дополнительно расширяет его функциональные возможности. Так как вертолет ориентирован на международный рынок, мы работаем в кооперации не только с российскими, но и с лучшими мировыми производителями систем и агрегатов. В рамках международного авиасалона Dubai Airshow мы подписали контракт с Pratt & Whitney Canada на оснащение VRT500 канадскими газотурбинными двигателями PW207V. Также на вертолете будет установлена современная авионика одного из мировых лидеров в этой отрасли. Уже на финальной стадии подписание с потенциальным поставщиком.
Совокупность вышеперечисленных характеристик позволяет вывести на рынок уникальный вертолет 8 in 1, то есть вертолет, который может быть конвертирован под выполнение различных задач от грузопассажирских перевозок, медико-эвакуационных работ и аэротакси, полицейского предназначения или целей обучения. Кроме того, с учетом развития городского воздушного транспорта одно из наших приоритетных направлений это корпоративные и бизнес-перевозки. Вертолет быстро конвертируется и под эти задачи.
Вертолет VRT500
17 ноября, 14:24
Российский вертолет VRT500 оснастят канадскими двигателями
Благодаря лучшим техническим решениям вертолет гарантирует безопасность при эксплуатации не только в условиях плотной городской застройки, но и горных, а также морских районах.
Что касается ценовой конкурентоспособности, стоимость вертолета будет сопоставима со стоимостью остальных вертолетов данной категории. Отличие будет в преимущественном техническом оснащении и более широком функционале VRT500.
— Есть ли у ОАЭ заинтересованность в покупке представленной на выставке Dubai Airshow машины?
— Надо отметить, что заинтересованность к новому вертолету есть не только в ОАЭ. У нас уже есть заказчики из других стран. Но ОАЭ — это один из ключевых рынков по нескольким причинам. Дубай и Абу-Даби – это современные мегаполисы с большим наземным автомобильным трафиком и хорошо развитой воздушной инфраструктурой. На территории ОАЭ большое количество небоскребов с вертолетными площадками и в целом высокий уровень жизни населения, которое готово к потреблению услуг аэротакси и оперативных воздушных перевозок в целом.
Наше присутствие на выставке Dubai Airshow 2019 обусловлено интересом к взаимовыгодному сотрудничеству. Именно поэтому мы впервые представлены единой экспозицией с зарубежным партнером – эмиратской компанией Tawazun Economic Council — и делаем премьерный показ VRT500 здесь, на Ближнем Востоке.
© Фото : предоставлено пресс-службой "Вертолеты России"Вертолет VRT500
Вертолет VRT500
© Фото : предоставлено пресс-службой "Вертолеты России"
Вертолет VRT500
— Запланированы ли какие-то подписания в рамках выставки?
— Безусловно, у нас планируется ряд подписаний, некоторые из которых уже состоялись. В частности, мы подписали дилерское соглашение на легкий многоцелевой вертолет VRT500 со шведской компанией Rotorcraft Nordic AB. Документ отражает намерения этой компании по приобретению десяти вертолетов VRT500 в базовой конфигурации в 2023 году.
Как вы уже знаете, наша головная структура "Вертолеты России" в рамках Dubai Airshow 2019 подписала с эмиратским холдингом Tawazun соглашение об основных условиях сделки по покупке половины компании "ВР-Технологии". В соглашении определены основные параметры будущей сделки, в том числе доля, которая будет приобретена инвестором из ОАЭ: Tawazun станет владельцем половины акций "ВР-Технологий". Сделку планируется завершить в первом квартале 2020 года.
Российский легкий одновинтовой вертолет VRT500, представленный на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
28 августа, 17:37
Россия поставит Малайзии пять легких вертолетов VRT500
Кроме того, в рамках выставки как минимум мы завершим переговоры по выбору поставщиков основных систем на вертолет VRT500 и панируем подписать новые контракты на его поставку заказчикам, также продолжим работу по поиску партнеров, заинтересованных в совместном развитии направления городского воздушного транспорта.
— В чем основные преимущества VRT500 по сравнению с уже зарекомендовавшими себя брендами?
— Об основных преимуществах мы рассказали ранее, но здесь хочется отметить, что VRT500 занимает промежуточное положение, являясь легким вертолетом, он способен выполнять задачи характерные для long cabin, а в некоторых областях даже функционал легких двухдвигательных машин.
— Сообщалось, что на российском рынке VRT 500 должен заместить Robinson. Так ли это? В чем преимущества VRT 500?
— Здесь не совсем верно сравнивать эти вертолеты, потому что Robinson относится к более легкому классу. Они разные как по весу, так и по объему, маневренности, универсальности. Robinson в основном покупают частные пользователи для личных целей, а применение и функционал VRT500 намного шире. Это как частное использование, так и эксплуатация различными службами в соответствии с решением определенных задач. Это машина для коммерческого применения.
Учебно-боевой самолет Як-130 на международном авиасалоне Dubai Airshow 2019
18 ноября, 14:45
Ми-38, беспилотный вертолет и "Пищаль-ПРО": новинки Dubai Airshow 2019
— Первый серийный вертолет VRT500 планируется выпустить в 2021 году на Улан-Удэнском авиазаводе? Далее серийное производство будет осуществляться на этой площадке или будут задействованы другие предприятия?
— Подготовка серийного производства начнется с 2021 года параллельно с сертификацией. В 2023 году мы планируем запуск производства. Концепция сборки позволяет при необходимости масштабировать производство и дополнительно организовать окончательную сборку в любой точке мира. Независимо от того, где будет производственная линия, основные компоненты будут поставляться поставщиками с широкой логистической цепочкой и сервисами, что позволит при минимальных временных затратах собирать вертолет и поддерживать его летную годность.
— Что можно сейчас сказать про VRT300? На какой стадии создание этого беспилотника?
— Модель этого беспилотного вертолета мы также представляем на выставке. На данном этапе летательный аппарат успешно проходит серию летных испытаний, которые планируется завершить в 2020 году. Комплекс VRT300 разрабатывается в двух конфигурациях: грузовая – для коммерческой эксплуатации в рамках автоматизированных логистических систем и версия комплекса с увеличенной дальностью полета для мониторинга подстилающей поверхности и дистанционного зондирования. Также ведутся работы по оснащению VRT300 системами точной автоматической посадки на корабль для эксплуатации на судах.
© Фото : предоставлено пресс-службой "Вертолеты России"Вертолет VRT500
Вертолет VRT500
© Фото : предоставлено пресс-службой "Вертолеты России"
Вертолет VRT500
621000
Обсудить 0
Вертолеты РоссииИнтервью - АвторыЭкономика
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовет!
О росте ВВП и доходах. Ключевые заявления Путина на форуме "Россия зовет!"
Директор Второго Европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев во время интервью в Москве
Сергей Беляев: Россия должна быть готова к ужесточению санкций после Brexit
Московский фестиваль Книги России на Красной площади. День первый
Писатель Евгений Водолазкин — о новых смыслах и хеппи-энде на Украине
Верующие, протестующие против лишения канонической Украинской православной церкви ее названия, у здания Верховной рады Украины в Киеве
Затулин рассказал о поведении греческих депутатов на Ассамблее православия
Художественный руководитель РАМТ Алексей Владимирович Бородин
Алексей Бородин: любительские театры всегда играют по душе!
Перед началом заседания Верховной Рады Украины, 13 ноября 2019
Голод в Ирландии и продажа земли на Украине: опасные параллели
Сотрудница пограничной службы Украины на международном пункте пропуска через украинско-польскую границу
"У вас есть право попросить": Польша хочет сделать Украину своей колонией
Пешеходный пункт пропуска Нарва-2 на эстонско-российской границе
В Кремле ответили на территориальные претензии Эстонии
Работа шиномонтажной мастерской
Производители шин выступили против изменений в области обращения с отходами
Украинский эксперт отправил в нокаут американца в эфире России 1
Украинский эксперт "отправил в нокаут" американца в эфире "России 1"
Задержание мужчины, напавшего на врача Фрица фон Вайцзеккер, в больнице в Берлине
Сына экс-президента Германии убили во время лекции в клинике
Пленарное заседание Госдумы РФ по бюджету и налогам
Стало понятно, на что Россия будет жить в ближайшие годы: многие удивятся
Патриарх Константинопольский Варфоломей
"Соперник Трампа замешан в этом". Стала известна следующая цель Варфоломея
Здание Президиума Российской академии наук на Ленинском проспекте
Как в российской науке оказались агенты влияния
Танкер для транспортировки сжиженного природного газа на терминале загрузки газового завода в Каррате, Австралия
В Австралии лопнул "газовый пузырь", и это лишь начало. Что грозит России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:21В Госдуму внесут проект о работе в такси только с российскими правами
03:14Врачи советуют в холода пить чай с медом и не злоупотреблять глинтвейном
03:09В Госдуме предложили МЧС организовать пункты обогрева для бездомных
03:06Путин лично откроет платную трассу Москва - Петербург, рассказал Иванов
02:56На Камчатке Ключевской вулкан выбросил столб пепла на шесть километров
02:47Кабмин обсудит повышение эффективности пресечения картельных соглашений
02:45Правительство обсудит проект, упрощающий сдачу фильмов в Госфильмофонд
02:44Зеленский отказался от помощи Лукашенко для контроля границы в Донбассе
02:41Зампостреда в ООН рассказал о стабилизации сахельского региона
02:38В Канаде финдиректор Huawei подала апелляцию против экстрадиции
02:29ФНС: нерешенные вопросы с КИКами могут иметь последствия для россиян
02:27ФНС не ждет массового перехода компаний на режим налогового мониторинга
02:26Глава ФНС рассказал об использовании деклараций против участников амнистии
02:23Госдума рассмотрит проект о назначении Промсвязьбанка опорным банком ОПК
02:20Кабмин обсудит модернизацию объектов генерации тепловой электроэнергетики
02:16РВСН обезвредили условных диверсантов на учениях в Ивановской области
02:16"Ужас на поле боя": американский эксперт оценил новый российский автомат
02:14Госдума рассмотрит законопроект о возможности признания физлиц иноагентами
02:12Госдума рассмотрит проект о режиме для самозанятых еще в 19 регионах страны
02:08Армия Хафтара заявила, что сбила итальянский беспилотник на западе Ливии
Лента новостейМолния