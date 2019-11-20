Александр Охонько: возможности VRT500 намного шире американского Robinson

Россия в ближайшие два-три года выйдет на рынок вертолетов со взлетной массой до двух тонн с новой универсальной машиной VRT500. Сейчас лидирующие позиции в этом сегменте занимают фирмы из США, Канады и Европы. Задача весьма амбициозная, однако руководство компании "ВР-Технологии", создающей этот вертолет, считает ее вполне выполнимой и надеется привлечь клиентов уникальным функционалом и характеристиками отечественной машины. О преимуществах нового российского вертолета, его стоимости, уникальных технических характеристиках и потенциальных покупателях в интервью обозревателю РИА Новости Алексею Паньшину на выставке Dubai Airshow 2019 рассказал генеральный директор "ВР-Технологий" Александр Охонько.

— Александр Викторович, как идут испытания VRT500? На какой сейчас стадии? Укладываетесь ли в сроки?

— Программа продолжается в соответствии с утвержденным графиком. Успешно завершены прочностные испытания, продолжаются аэродинамические испытания несущей системы. Следующий этап – это начало сертификационных испытаний отдельных компонентов и систем. Первый летный прототип будет изготовлен во втором полугодии 2020 года.

— Как вы оцениваете потенциал вашего вертолета в сравнении с конкурентами?

— Техническая концепция VRT500 имеет ряд преимуществ по сравнению с рядом существующих на рынке вертолетов. Прежде всего это вертолет с соосной схемой несущих винтов. Отсутствие рулевого винта крайне важно для повышения уровня безопасности, особенно при эксплуатации в городских условиях, посадках на ограниченные площадки. Благодаря соосной схеме винтов VRT500 имеет компактные внешние габариты, что позволяет выполнять широкий круг задач, осуществлять работу даже на неподготовленных площадках. Он имеет повышенную маневренность, удобен в управлении и устойчив к порывам ветра.

Отсутствие в задней части конструкции фюзеляжа агрегатов трансмиссии рулевого винта позволило создать вертолет с самой объемной многофункциональной кабиной в классе. На сегодняшний день это единственный в мире вертолет в своей категории, имеющий задние грузовые створки, что дополнительно расширяет его функциональные возможности. Так как вертолет ориентирован на международный рынок, мы работаем в кооперации не только с российскими, но и с лучшими мировыми производителями систем и агрегатов. В рамках международного авиасалона Dubai Airshow мы подписали контракт с Pratt & Whitney Canada на оснащение VRT500 канадскими газотурбинными двигателями PW207V. Также на вертолете будет установлена современная авионика одного из мировых лидеров в этой отрасли. Уже на финальной стадии подписание с потенциальным поставщиком.

Совокупность вышеперечисленных характеристик позволяет вывести на рынок уникальный вертолет 8 in 1, то есть вертолет, который может быть конвертирован под выполнение различных задач от грузопассажирских перевозок, медико-эвакуационных работ и аэротакси, полицейского предназначения или целей обучения. Кроме того, с учетом развития городского воздушного транспорта одно из наших приоритетных направлений это корпоративные и бизнес-перевозки. Вертолет быстро конвертируется и под эти задачи.

Благодаря лучшим техническим решениям вертолет гарантирует безопасность при эксплуатации не только в условиях плотной городской застройки, но и горных, а также морских районах.

Что касается ценовой конкурентоспособности, стоимость вертолета будет сопоставима со стоимостью остальных вертолетов данной категории. Отличие будет в преимущественном техническом оснащении и более широком функционале VRT500.

— Есть ли у ОАЭ заинтересованность в покупке представленной на выставке Dubai Airshow машины?

— Надо отметить, что заинтересованность к новому вертолету есть не только в ОАЭ. У нас уже есть заказчики из других стран. Но ОАЭ — это один из ключевых рынков по нескольким причинам. Дубай и Абу-Даби – это современные мегаполисы с большим наземным автомобильным трафиком и хорошо развитой воздушной инфраструктурой. На территории ОАЭ большое количество небоскребов с вертолетными площадками и в целом высокий уровень жизни населения, которое готово к потреблению услуг аэротакси и оперативных воздушных перевозок в целом.

Наше присутствие на выставке Dubai Airshow 2019 обусловлено интересом к взаимовыгодному сотрудничеству. Именно поэтому мы впервые представлены единой экспозицией с зарубежным партнером – эмиратской компанией Tawazun Economic Council — и делаем премьерный показ VRT500 здесь, на Ближнем Востоке.

© Фото : предоставлено пресс-службой "Вертолеты России" Вертолет VRT500 © Фото : предоставлено пресс-службой "Вертолеты России" Вертолет VRT500

— Запланированы ли какие-то подписания в рамках выставки?

— Безусловно, у нас планируется ряд подписаний, некоторые из которых уже состоялись. В частности, мы подписали дилерское соглашение на легкий многоцелевой вертолет VRT500 со шведской компанией Rotorcraft Nordic AB. Документ отражает намерения этой компании по приобретению десяти вертолетов VRT500 в базовой конфигурации в 2023 году.

Как вы уже знаете, наша головная структура "Вертолеты России" в рамках Dubai Airshow 2019 подписала с эмиратским холдингом Tawazun соглашение об основных условиях сделки по покупке половины компании "ВР-Технологии". В соглашении определены основные параметры будущей сделки, в том числе доля, которая будет приобретена инвестором из ОАЭ: Tawazun станет владельцем половины акций "ВР-Технологий". Сделку планируется завершить в первом квартале 2020 года.

Кроме того, в рамках выставки как минимум мы завершим переговоры по выбору поставщиков основных систем на вертолет VRT500 и панируем подписать новые контракты на его поставку заказчикам, также продолжим работу по поиску партнеров, заинтересованных в совместном развитии направления городского воздушного транспорта.

— В чем основные преимущества VRT500 по сравнению с уже зарекомендовавшими себя брендами?

— Об основных преимуществах мы рассказали ранее, но здесь хочется отметить, что VRT500 занимает промежуточное положение, являясь легким вертолетом, он способен выполнять задачи характерные для long cabin, а в некоторых областях даже функционал легких двухдвигательных машин.

— Сообщалось, что на российском рынке VRT 500 должен заместить Robinson. Так ли это? В чем преимущества VRT 500?

— Здесь не совсем верно сравнивать эти вертолеты, потому что Robinson относится к более легкому классу. Они разные как по весу, так и по объему, маневренности, универсальности. Robinson в основном покупают частные пользователи для личных целей, а применение и функционал VRT500 намного шире. Это как частное использование, так и эксплуатация различными службами в соответствии с решением определенных задач. Это машина для коммерческого применения.

— Первый серийный вертолет VRT500 планируется выпустить в 2021 году на Улан-Удэнском авиазаводе? Далее серийное производство будет осуществляться на этой площадке или будут задействованы другие предприятия?

— Подготовка серийного производства начнется с 2021 года параллельно с сертификацией. В 2023 году мы планируем запуск производства. Концепция сборки позволяет при необходимости масштабировать производство и дополнительно организовать окончательную сборку в любой точке мира. Независимо от того, где будет производственная линия, основные компоненты будут поставляться поставщиками с широкой логистической цепочкой и сервисами, что позволит при минимальных временных затратах собирать вертолет и поддерживать его летную годность.

— Что можно сейчас сказать про VRT300? На какой стадии создание этого беспилотника?

— Модель этого беспилотного вертолета мы также представляем на выставке. На данном этапе летательный аппарат успешно проходит серию летных испытаний, которые планируется завершить в 2020 году. Комплекс VRT300 разрабатывается в двух конфигурациях: грузовая – для коммерческой эксплуатации в рамках автоматизированных логистических систем и версия комплекса с увеличенной дальностью полета для мониторинга подстилающей поверхности и дистанционного зондирования. Также ведутся работы по оснащению VRT300 системами точной автоматической посадки на корабль для эксплуатации на судах.