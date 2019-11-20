Разработчик рассказал, когда появится летный прототип вертолета VRT500

"Программа продолжается в соответствии с утвержденным графиком. Успешно завершены прочностные испытания, продолжаются аэродинамические испытания несущей системы. Следующий этап – это начало сертификационных испытаний отдельных компонентов и систем. Первый летный прототип будет изготовлен во втором полугодии 2020 года", - сказал Охонько.

VRT500 - легкий однодвигательный вертолет соосной схемы расположения винтов со взлетной массой 1,6 тонны. Машина обладает самой объемной в своем классе грузопассажирской кабиной общей вместимостью до пяти человек и оснащается современным комплексом интерактивной авионики. Ранее сообщалось, что в начале 2019 года успешно завершился технический проект программы VRT500 и началась разработка рабочей конструкторской документации.