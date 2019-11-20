Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-20T10:01+0300
https://ria.ru/20191120/1561146787.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156112/89/1561128957_0:130:1631:1047_1036x0_80_0_0_e0fe9f1a2688117a9686c125daadcde9.jpg
РИА Новости

Разработчик рассказал, когда появится летный прототип вертолета VRT500

09:11 20.11.2019 (обновлено: 10:01 20.11.2019)
453
© Фото : предоставлено пресс-службой "Вертолеты России"Вертолет VRT500
Вертолет VRT500
© Фото : предоставлено пресс-службой "Вертолеты России"
ДУБАЙ, 20 ноя - РИА Новости. Первый летный прототип новейшего российского легкого вертолета VRT500 появится во втором полугодии следующего года, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании "ВР-Технологии" (входит в "Вертолеты России") Александр Охонько.
"Программа продолжается в соответствии с утвержденным графиком. Успешно завершены прочностные испытания, продолжаются аэродинамические испытания несущей системы. Следующий этап – это начало сертификационных испытаний отдельных компонентов и систем. Первый летный прототип будет изготовлен во втором полугодии 2020 года", - сказал Охонько.
Легкий однодвигательный вертолет VRT500
26 февраля, 12:04
Вертолет VRT-500 должен вытеснить "Робинсон" с рынка РФ, заявил Борисов
VRT500 - легкий однодвигательный вертолет соосной схемы расположения винтов со взлетной массой 1,6 тонны. Машина обладает самой объемной в своем классе грузопассажирской кабиной общей вместимостью до пяти человек и оснащается современным комплексом интерактивной авионики. Ранее сообщалось, что в начале 2019 года успешно завершился технический проект программы VRT500 и началась разработка рабочей конструкторской документации.
Читайте полный текст интервью >>
610000
Обсудить 1
Dubai Airshow 2019VRT500Вертолеты РоссииРоссияДубай (город)Экономика
Рекомендуем
Вертолет VRT500
Разработчик рассказал о стоимости нового вертолета VRT500
Концепция левитирующего транспорта
Российские ученые нашли новую основу для левитирующего транспорта
Центр адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
Экологи обратились в надзорные органы по поводу моржей из "китовой тюрьмы"
Посольство РФ в Таллине
В РВИО удивились заявлению Эстонии об "аннексированных Россией территориях"
Генеральный директор конструкторского бюро ВР-Технологии холдинга Вертолеты России Александр Охонько
Александр Охонько: возможности VRT500 намного шире американского Robinson
Американские танки Абрамс в городе Пабраде, Литва. 21 октября 2019
Столтенберг объяснил, почему военные расходы в НАТО выше, чем у России
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
Эксперт спрогнозировал ответ Турции на санкции США из-за российских С-400
Сирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску
Два человека погибли в результате удара Израиля по Сирии
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Западные инвесторы активизировали работу с Крымом
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил, что "уже пора менять" депутатов Верховной рады
Автомобиль скорой помощи
Пропавшую на Кубани девятилетнюю девочку нашли живой в выгребной яме
Задержание браконьеров, действовавших под прикрытием разрешительных документов профильного НИИ
На Дону выявили банду браконьеров, действовавших под прикрытием НИИ
Наследный принц эмирата Абу-Даби Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян (второй справа) и первый лейтенант-пилот Рашид Аль Сауд после осмотра российского среднего многоцелевого вертолёта Ми-38
ОАЭ обсуждают с Россией совместное производство спутников
Истребитель F-15 ВВС Израиля
Армия Израиля заявила, что атаковала в Сирии десятки объектов
Танкер для транспортировки сжиженного природного газа на терминале загрузки газового завода в Каррате, Австралия
В Австралии лопнул "газовый пузырь", и это лишь начало. Что грозит России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:22Моралес заявил, что хочет вернуться в Боливию и ждет гарантий безопасности
03:21В Госдуму внесут проект о работе в такси только с российскими правами
03:14Врачи советуют в холода пить чай с медом и не злоупотреблять глинтвейном
03:09В Госдуме предложили МЧС организовать пункты обогрева для бездомных
03:06Путин лично откроет платную трассу Москва - Петербург, рассказал Иванов
02:56На Камчатке Ключевской вулкан выбросил столб пепла на шесть километров
02:47Кабмин обсудит повышение эффективности пресечения картельных соглашений
02:45Правительство обсудит проект, упрощающий сдачу фильмов в Госфильмофонд
02:44Зеленский отказался от помощи Лукашенко для контроля границы в Донбассе
02:41Зампостреда в ООН рассказал о стабилизации сахельского региона
02:38В Канаде финдиректор Huawei подала апелляцию против экстрадиции
02:29ФНС: нерешенные вопросы с КИКами могут иметь последствия для россиян
02:27ФНС не ждет массового перехода компаний на режим налогового мониторинга
02:26Глава ФНС рассказал об использовании деклараций против участников амнистии
02:23Госдума рассмотрит проект о назначении Промсвязьбанка опорным банком ОПК
02:20Кабмин обсудит модернизацию объектов генерации тепловой электроэнергетики
02:16РВСН обезвредили условных диверсантов на учениях в Ивановской области
02:16"Ужас на поле боя": американский эксперт оценил новый российский автомат
02:14Госдума рассмотрит законопроект о возможности признания физлиц иноагентами
02:12Госдума рассмотрит проект о режиме для самозанятых еще в 19 регионах страны
Лента новостейМолния