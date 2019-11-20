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РИА Новости

В Мурманской области завели дело после гибели двух рабочих на кладбище

08:16 20.11.2019 (обновлено: 08:26 20.11.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МУРМАНСК, 20 ноя – РИА Новости. Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело после того, как двое рабочих погибли при обрушении на строящемся кладбище в городе Мончегорске, сообщается на сайте регионального СУ СКР.
Следователи установили, что во вторник вечером на территории строящегося кладбища в городе Мончегорске произошло обрушение откосов траншеи для установки дренажной системы водоотвода.
"В результате происшествия один из рабочих, 1972 года рождения, скончался на месте, а второй, 1977 года рождения, от полученных телесных повреждений скончался в реанимации", - говорится в сообщении.
Следователи и следователи-криминалисты следственного управления СК РФ по Мурманской области проводят осмотр места происшествия, допрашивают очевидцев и свидетелей, а также лиц из числа руководства строительной организации. Кроме того, осматривается строительная техника и изымается документация, регламентирующая производство работ организации на данном объекте. Дело возбуждено по статье "нарушение требований охраны труда, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц".
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МончегорскСледственный комитет РФМурманская областьПроисшествия
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