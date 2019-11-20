В Мурманской области завели дело после гибели двух рабочих на кладбище

Следователи установили, что во вторник вечером на территории строящегося кладбища в городе Мончегорске произошло обрушение откосов траншеи для установки дренажной системы водоотвода.

"В результате происшествия один из рабочих, 1972 года рождения, скончался на месте, а второй, 1977 года рождения, от полученных телесных повреждений скончался в реанимации", - говорится в сообщении.

Следователи и следователи-криминалисты следственного управления СК РФ по Мурманской области проводят осмотр места происшествия, допрашивают очевидцев и свидетелей, а также лиц из числа руководства строительной организации. Кроме того, осматривается строительная техника и изымается документация, регламентирующая производство работ организации на данном объекте. Дело возбуждено по статье "нарушение требований охраны труда, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц".