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РИА Новости

В Мурманской области четверо рабочих попали под обвал на кладбище

21:48 19.11.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Автомобили скорой помощи. Архивное фото
МУРМАНСК, 19 ноя – РИА Новости. Четыре землекопа попали под обвал на кладбище под Мончегорском в Мурманской области, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС. По предварительным данным СК, погиб один человек.
"В посёлке Риж-Губа на новом кладбище на четверых рабочих обрушилась стена и засыпала их. Двое выбрались сами, еще одного откопали, и он был обслужен амбулаторно", - сообщили в МЧС.
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Как уточнили РИА Новости в региональном управлении СК, на место выехала оперативная группа.
"По предварительным данным, один человек погиб", - сообщил собеседник.
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Следственный комитет РФМЧС РФМурманская областьПроисшествия
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