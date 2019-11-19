В Мурманской области четверо рабочих попали под обвал на кладбище

МУРМАНСК, 19 ноя – РИА Новости. Четыре землекопа попали под обвал на кладбище под Мончегорском в Мурманской области, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС. По предварительным данным СК, погиб один человек.
"В посёлке Риж-Губа на новом кладбище на четверых рабочих обрушилась стена и засыпала их. Двое выбрались сами, еще одного откопали, и он был обслужен амбулаторно", - сообщили в МЧС.
Как уточнили РИА Новости в региональном управлении СК, на место выехала оперативная группа.
"По предварительным данным, один человек погиб", - сообщил собеседник.