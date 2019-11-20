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РИА Новости

В Раде предсказали уничтожение Украины из-за Зеленского

05:57 20.11.2019 (обновлено: 10:16 20.11.2019)
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© Фото : пресс-служба президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© Фото : пресс-служба президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский со своей командой принесет "разорение и уничтожение" нации, заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.
Однако, подчеркнул парламентарий, Зеленский все же хочет принести мир в страну.
"Партия ("Слуга народа". — Прим. ред.) не просто прикладывает участие, она является центральной фигурой в уничтожении украинской нации. Пока мы рассказываем про "агрессию России", мы сдаем интересы страны западноамериканским партнерам. Я переживаю, что у Зеленского просто не хватит опыта, а те люди, которые находятся рядом с ним, они его заведут в блуд", — отметил депутат.
Кива также добавил, что не рассчитывает на хорошие результаты от встречи в "нормандском формате", однако выразил надежду, что европейские партнеры смогут навести президента Украины на правильную позицию для завершения конфликта на юго-востоке страны.
Президент Украины Владимир Зеленский
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Ранее Елисейский дворец сообщил, что встреча глав государств "нормандского формата" пройдет 9 декабря в Париже. Немецкое правительство подтвердило, что канцлер Ангела Меркель примет в ней участие. Проведение саммита в эту дату подтвердил также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Ситуация на УкраинеИлья КиваВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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Когда украинцу будет плохо, он на лету переобуется и станет коренным русским...
20 ноября, 07:18
Петя Грин
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Уничтожение уже давно идет полным ходом из-за нацистов, чиновников и олигархов.
20 ноября, 06:03
ЛКЛысый Кучерявый
4900100
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