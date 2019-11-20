В Раде предсказали уничтожение Украины из-за Зеленского

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Президент Украины . Президент Украины Владимир Зеленский со своей командой принесет "разорение и уничтожение" нации, заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne

Однако, подчеркнул парламентарий, Зеленский все же хочет принести мир в страну.

"Партия ( "Слуга народа" . — Прим. ред.) не просто прикладывает участие, она является центральной фигурой в уничтожении украинской нации. Пока мы рассказываем про "агрессию России", мы сдаем интересы страны западноамериканским партнерам. Я переживаю, что у Зеленского просто не хватит опыта, а те люди, которые находятся рядом с ним, они его заведут в блуд", — отметил депутат.

Кива также добавил, что не рассчитывает на хорошие результаты от встречи в "нормандском формате", однако выразил надежду, что европейские партнеры смогут навести президента Украины на правильную позицию для завершения конфликта на юго-востоке страны.