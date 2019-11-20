В Приамурье пожарный вытащил из горящего дома двух маленьких детей

ВЛАДИВОСТОК, 20 ноя - РИА Новости. Пожарный в Магдагачинском районе Пожарный в Магдагачинском районе Приамурья спас из огня двух детей, сообщает правительство региона в среду.

Происшествие произошло в посёлке Сиваки. Пожарный Вячеслав Ломов рассказывал владельцам частных домов о правилах безопасности при использовании печей и необходимости приводить в исправность электропроводку. В этот момент он узнал о пожаре в одном из домов.

"Ломов бросился к горящему строению и внутри нашёл трёхлетнего малыша, которого вынес из задымленного помещения. Затем амурчанин вернулся в дом и спас ещё полуторагодовалого мальчика", - говорится в сообщении.