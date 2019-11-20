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РИА Новости

В Приамурье пожарный вытащил из горящего дома двух маленьких детей

05:18 20.11.2019
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© Фото : МЧС РоссииТушение пожара
Тушение пожара
© Фото : МЧС России
Тушение пожара. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 20 ноя - РИА Новости. Пожарный в Магдагачинском районе Приамурья спас из огня двух детей, сообщает правительство региона в среду.
Происшествие произошло в посёлке Сиваки. Пожарный Вячеслав Ломов рассказывал владельцам частных домов о правилах безопасности при использовании печей и необходимости приводить в исправность электропроводку. В этот момент он узнал о пожаре в одном из домов.
"Ломов бросился к горящему строению и внутри нашёл трёхлетнего малыша, которого вынес из задымленного помещения. Затем амурчанин вернулся в дом и спас ещё полуторагодовалого мальчика", - говорится в сообщении.
Пожарные потушили очаг в доме. В результате пожара огнем повредило мебель, закопчены стены в комнате. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение детей с огнем.
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Амурская областьМагдагачинский районРоссияПроисшествия
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