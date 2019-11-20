Пострадавшего при стрельбе в благовещенском колледже выписали из больницы

Цветы в холле Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба

ВЛАДИВОСТОК, 20 ноя - РИА Новости. Одного из троих пострадавших при стрельбе Одного из троих пострадавших при стрельбе в колледже Благовещенска выписали из больницы, сообщил РИА Новости представитель минздрава Приамурья

"В Амурской областной детской клинической больнице один пациент 17 лет переведен из реанимации в отделение, получает необходимое лечение, его состояние средней степени тяжести. Второй пациент выписан в удовлетворительном состоянии на амбулаторное лечение", - сказал собеседник.

Третий пострадавший - 20-летний пациент - находится в Благовещенской городской клинической больнице.

"Пациент находится в отделении, состояние мы пока оцениваем как тяжелое, стабильное, с положительной динамикой. На сегодняшний день осложнений нет, однако период возможных осложнений, характерных для полученных травм, пока не миновал. Пациент активен, пытается вставать. Он под постоянным наблюдением врачей, проводятся контрольные исследования, в том числе высокотехнологичные. Получает всю необходимую медицинскую помощь", - привел собеседник слова и.о. заместителя главного врача по хирургии Петра Иванощука.

Четырнадцатого ноября 19-летний студент устроил в колледже стрельбу: погиб его ровесник, еще трое молодых людей пострадали. Прибывшие полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой.