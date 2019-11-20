Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-20T08:19+0300
https://ria.ru/20191120/1561144810.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155567/44/1555674432_0:0:3000:1688_1036x0_80_0_0_4e29ec6f1e100dae48dd5dc1d949c107.jpg
РИА Новости

Пригожин рассказал о выступлении Валерии на "Песне года" с выбитой челюстью

05:00 20.11.2019 (обновлено: 08:19 20.11.2019)
44853
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВалерия (Алла Перфилова)
Валерия (Алла Перфилова)
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Валерия (Алла Перфилова). Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Певица Валерия на фестивале "Песня года" в 1994 году якобы выступала с выбитой челюстью, рассказал в интервью "Пятому каналу" ее муж и продюсер Иосиф Пригожин.
По его словам, это случилось из-за побоев со стороны бывшего супруга артистки Александра Шульгина.
"Если вы посмотрите "Песню года — 94“, она там одной стороной поет, потому что там у нее была выбита челюсть, чуть ли не нос сломан, и черного цвета она была. И многие музыканты, артисты, когда они выезжали на Майорку, рассказывали, как Валерия не могла выйти из номера. То есть он ее просто убивал", — поделился Пригожин.
Он посетовал, что Валерия искала помощь, в частности, среди коллег, которые были свидетелями ситуации, но ей никто не помог.
Продюсер Иосиф Пригожин с супругой, певицей Валерией на первой Российской национальной музыкальной премии в Крокус Сити Холле в Москве
6 сентября, 17:15
Валерия рассказала, что потеряла ребенка от Иосифа Пригожина
Кроме того, добавил продюсер, бывший муж смог отобрать у певицы ее деньги и жилье, в связи с чем Валерии пришлось уехать к родителям в город Аткарск и жить в двухкомнатной квартире вшестером.
"Шесть человек, как в общаге! При этом она заработала 25-30 миллионов долларов!" — заключил Пригожин.
154114362097
Обсудить 12
Шоу-бизнесАлександр ШульгинИосиф ПригожинВалерия (Алла Перфилова)РоссияАткарск
Рекомендуем
Опубликовано полное видео драки с участием спецназовца ФСБ в Москве
Опубликовано полное видео драки с участием спецназовца ФСБ в Москве
Задержание мужчины, напавшего на врача Фрица фон Вайцзеккер, в больнице в Берлине
Сына экс-президента Германии убили во время лекции в клинике
Хирурги на операции по удалению злокачественной опухоли
Названа одна из главных причин возникновения рака
Здание Международного суда ООН в Гааге
Суд ООН потребовал от России ответить на украинский иск
Жительница дагестанского села Гимры
Исчезнувшие. Судьбы женщин, переживших побои и унижение
Таллин, столица Эстонии
В Таллине потребовали вернуть "отнятые" Россией эстонские территории
Танкер для транспортировки сжиженного природного газа на терминале загрузки газового завода в Каррате, Австралия
В Австралии лопнул "газовый пузырь", и это лишь начало. Что грозит России
Стоп-кадр видео конфликта водителя и пешехода в Мытищах
Адвокат водителя, зарезавшего пешехода в Мытищах, раскрыл детали конфликта
Украинский эксперт отправил в нокаут американца в эфире России 1
Украинский эксперт "отправил в нокаут" американца в эфире "России 1"
Автомобиль скорой помощи
Пропавшую на Кубани девятилетнюю девочку нашли живой в выгребной яме
Многофункциональный центр предоставления госуслуг
Госорганы перестанут принимать граждан к 2024 году
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж у здания суда в Лондоне, Великобритания
В Швеции прекратили следствие по делу Ассанжа
Пленарное заседание Госдумы РФ по бюджету и налогам
Стало понятно, на что Россия будет жить в ближайшие годы: многие удивятся
Скриншот видео, где врач-рентгенолог в невменяемом состоянии в Семилукской районной больнице
В Воронежской области пьяный врач не смогла сделать ребенку рентген
Кот Виктор
Владелец толстого кота может стать акционером "Аэрофлота"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:26Россия развернет новую космическую геодезическую систему в 2027-2029 годах
03:24Начальник УФСИН Москвы рассказал, как появляются слухи о VIP-камерах в СИЗО
03:22Моралес заявил, что хочет вернуться в Боливию и ждет гарантий безопасности
03:21В Госдуму внесут проект о работе в такси только с российскими правами
03:14Врачи советуют в холода пить чай с медом и не злоупотреблять глинтвейном
03:09В Госдуме предложили МЧС организовать пункты обогрева для бездомных
03:06Путин лично откроет платную трассу Москва - Петербург, рассказал Иванов
02:56На Камчатке Ключевской вулкан выбросил столб пепла на шесть километров
02:47Кабмин обсудит повышение эффективности пресечения картельных соглашений
02:45Правительство обсудит проект, упрощающий сдачу фильмов в Госфильмофонд
02:44Зеленский отказался от помощи Лукашенко для контроля границы в Донбассе
02:41Зампостреда в ООН рассказал о стабилизации сахельского региона
02:38В Канаде финдиректор Huawei подала апелляцию против экстрадиции
02:29ФНС: нерешенные вопросы с КИКами могут иметь последствия для россиян
02:27ФНС не ждет массового перехода компаний на режим налогового мониторинга
02:26Глава ФНС рассказал об использовании деклараций против участников амнистии
02:23Госдума рассмотрит проект о назначении Промсвязьбанка опорным банком ОПК
02:20Кабмин обсудит модернизацию объектов генерации тепловой электроэнергетики
02:16РВСН обезвредили условных диверсантов на учениях в Ивановской области
02:16"Ужас на поле боя": американский эксперт оценил новый российский автомат
Лента новостейМолния