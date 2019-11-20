Пригожин рассказал о выступлении Валерии на "Песне года" с выбитой челюстью

"Если вы посмотрите "Песню года — 94“, она там одной стороной поет, потому что там у нее была выбита челюсть, чуть ли не нос сломан, и черного цвета она была. И многие музыканты, артисты, когда они выезжали на Майорку, рассказывали, как Валерия не могла выйти из номера. То есть он ее просто убивал", — поделился Пригожин.