Пригожин рассказал о выступлении Валерии на "Песне года" с выбитой челюстью

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Певица Валерия на фестивале "Песня года" в 1994 году якобы выступала с выбитой челюстью, рассказал в интервью "Пятому каналу" ее муж и продюсер Иосиф Пригожин.
По его словам, это случилось из-за побоев со стороны бывшего супруга артистки Александра Шульгина.
"Если вы посмотрите "Песню года — 94“, она там одной стороной поет, потому что там у нее была выбита челюсть, чуть ли не нос сломан, и черного цвета она была. И многие музыканты, артисты, когда они выезжали на Майорку, рассказывали, как Валерия не могла выйти из номера. То есть он ее просто убивал", — поделился Пригожин.
Он посетовал, что Валерия искала помощь, в частности, среди коллег, которые были свидетелями ситуации, но ей никто не помог.
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Кроме того, добавил продюсер, бывший муж смог отобрать у певицы ее деньги и жилье, в связи с чем Валерии пришлось уехать к родителям в город Аткарск и жить в двухкомнатной квартире вшестером.
"Шесть человек, как в общаге! При этом она заработала 25-30 миллионов долларов!" — заключил Пригожин.