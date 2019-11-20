В Приамурье подтвердили увольнения после стрельбы в благовещенском колледже

Здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба

© Фото : СК РФ Здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба

ВЛАДИВОСТОК, 20 ноя - РИА Новости. Минобразования Приамурья подтвердило увольнения замминистра образования и науки региона и директора Амурского колледжа строительства и ЖКХ после стрельбы в этом учебном заведении.

Накануне источник сообщил РИА Новости, что замминистра образования и науки Амурской области Олег Якутов уволился, покинуть должность собирается и директор учебного заведения Виктор Петухов.

"За ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей в части организации безопасных условий учебного заведения уволен директор колледжа строительства и ЖКХ Виктор Петухов. Такое решение принято региональным Минобрнауки в связи с недавней трагедией и на основании фактов, выявленных во время служебной проверки", - говорится в сообщении ведомства.

Исполняющим обязанности руководителя колледжа назначена заместитель директора по учебной работе Светлана Ленских, работающая в учебном заведении с 1999 года.

"Помимо этого, покинул свой пост заместитель министра образования и науки области, курирующий работу учреждений среднего профессионального образования, воспитания и молодежной политики, Олег Якутов. Он написал заявление по собственному желанию", - отмечают в министерстве.