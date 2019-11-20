Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-20T04:22+0300
https://ria.ru/20191120/1561144729.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156092/37/1560923781_267:485:1302:1067_1036x0_80_0_0_5ab9ea7cc99ab7a4cc09727ba2bd6d57.jpg
РИА Новости

В Приамурье подтвердили увольнения после стрельбы в благовещенском колледже

04:22 20.11.2019
2170
© Фото : СК РФЗдание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
Здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
© Фото : СК РФ
ВЛАДИВОСТОК, 20 ноя - РИА Новости. Минобразования Приамурья подтвердило увольнения замминистра образования и науки региона и директора Амурского колледжа строительства и ЖКХ после стрельбы в этом учебном заведении.
Накануне источник сообщил РИА Новости, что замминистра образования и науки Амурской области Олег Якутов уволился, покинуть должность собирается и директор учебного заведения Виктор Петухов.
"За ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей в части организации безопасных условий учебного заведения уволен директор колледжа строительства и ЖКХ Виктор Петухов. Такое решение принято региональным Минобрнауки в связи с недавней трагедией и на основании фактов, выявленных во время служебной проверки", - говорится в сообщении ведомства.
Исполняющим обязанности руководителя колледжа назначена заместитель директора по учебной работе Светлана Ленских, работающая в учебном заведении с 1999 года.
Сотрудник СК РФ в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
19 ноября, 12:12
Защита обжаловала арест главы ЧОПа, охранявшего колледж в Благовещенске
"Помимо этого, покинул свой пост заместитель министра образования и науки области, курирующий работу учреждений среднего профессионального образования, воспитания и молодежной политики, Олег Якутов. Он написал заявление по собственному желанию", - отмечают в министерстве.
Четырнадцатого ноября 19-летний студент устроил в колледже стрельбу: погиб его ровесник, еще трое молодых людей пострадали. Прибывшие полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой. СК возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. По предварительным данным, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками. Также возбуждено дело о халатности сотрудников колледжа и о ненадлежащей охране. Сотрудник охранявшего колледж ЧОП и гендиректор охранного предприятия арестованы.
Здание хирургического корпуса Амурской областной детской клинической больницы, где были проведены операции пострадавшим во время стрельбы в колледже Благовещенска
17 ноября, 08:44
Пострадавшие при стрельбе в благовещенском колледже остаются в реанимации
720103
Обсудить 2
Стрельба в благовещенском колледжеСледственный комитет РФМинистерство образования и науки РФАмурская областьВладивостокОбразование - ОбществоПроисшествия
Рекомендуем
Зимняя погода в Санкт-Петербурге
День зимнего солнцестояния-2019: что нельзя делать в самый темный день
Ежегодный инвестиционный форум ВТБ Капитал Россия зовет!
Инвестиционный форум ВТБ Капитал "Россия зовет!"
Сберегательная книжка Сбербанка РФ
Госдума перенесла еще на год полную компенсацию советских вкладов
Запуск крылатых ракет Калибр по объектам Исламского государства (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии
День ракетных войск и артиллерии в России
Задержание мужчины, напавшего на врача Фрица фон Вайцзеккер, в больнице в Берлине
Сына экс-президента Германии убили во время лекции в клинике
Здание Международного суда ООН в Гааге
Суд ООН потребовал от России ответить на украинский иск
Мост между городами Гонконг, Макао и Чжухай
Инженер самого длинного морского моста рассказал о сложностях строительства
Премьер-министр Молдавии Ион Кику
Медведев встретится с новым премьером Молдавии Кику
Сотрудник подразделения спецназначения ФСБ России
В Самарской области ФСБ задержала члена ОПГ, подконтрольной Лоту Гули
Многофункциональный центр предоставления госуслуг
Госорганы перестанут принимать граждан к 2024 году
Хирурги на операции по удалению злокачественной опухоли
Названа одна из главных причин возникновения рака
Танкер для транспортировки сжиженного природного газа на терминале загрузки газового завода в Каррате, Австралия
В Австралии лопнул "газовый пузырь", и это лишь начало. Что грозит России
Таллин, столица Эстонии
В Таллине потребовали вернуть "отнятые" Россией эстонские территории
Истребитель F-15 ВВС Израиля
Армия Израиля заявила, что атаковала в Сирии десятки объектов
Cирийские средства противовоздушной обороны отражают удар израильской армии. 21 января 2019
Дамаск подвергся ракетной атаке Израиля
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:26Россия развернет новую космическую геодезическую систему в 2027-2029 годах
03:24Начальник УФСИН Москвы рассказал, как появляются слухи о VIP-камерах в СИЗО
03:22Моралес заявил, что хочет вернуться в Боливию и ждет гарантий безопасности
03:21В Госдуму внесут проект о работе в такси только с российскими правами
03:14Врачи советуют в холода пить чай с медом и не злоупотреблять глинтвейном
03:09В Госдуме предложили МЧС организовать пункты обогрева для бездомных
03:06Путин лично откроет платную трассу Москва - Петербург, рассказал Иванов
02:56На Камчатке Ключевской вулкан выбросил столб пепла на шесть километров
02:47Кабмин обсудит повышение эффективности пресечения картельных соглашений
02:45Правительство обсудит проект, упрощающий сдачу фильмов в Госфильмофонд
02:44Зеленский отказался от помощи Лукашенко для контроля границы в Донбассе
02:41Зампостреда в ООН рассказал о стабилизации сахельского региона
02:38В Канаде финдиректор Huawei подала апелляцию против экстрадиции
02:29ФНС: нерешенные вопросы с КИКами могут иметь последствия для россиян
02:27ФНС не ждет массового перехода компаний на режим налогового мониторинга
02:26Глава ФНС рассказал об использовании деклараций против участников амнистии
02:23Госдума рассмотрит проект о назначении Промсвязьбанка опорным банком ОПК
02:20Кабмин обсудит модернизацию объектов генерации тепловой электроэнергетики
02:16РВСН обезвредили условных диверсантов на учениях в Ивановской области
02:16"Ужас на поле боя": американский эксперт оценил новый российский автомат
Лента новостейМолния