В Приамурье подтвердили увольнения после стрельбы в благовещенском колледже

ВЛАДИВОСТОК, 20 ноя - РИА Новости. Минобразования Приамурья подтвердило увольнения замминистра образования и науки региона и директора Амурского колледжа строительства и ЖКХ после стрельбы в этом учебном заведении.
Накануне источник сообщил РИА Новости, что замминистра образования и науки Амурской области Олег Якутов уволился, покинуть должность собирается и директор учебного заведения Виктор Петухов.
"За ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей в части организации безопасных условий учебного заведения уволен директор колледжа строительства и ЖКХ Виктор Петухов. Такое решение принято региональным Минобрнауки в связи с недавней трагедией и на основании фактов, выявленных во время служебной проверки", - говорится в сообщении ведомства.
Исполняющим обязанности руководителя колледжа назначена заместитель директора по учебной работе Светлана Ленских, работающая в учебном заведении с 1999 года.
"Помимо этого, покинул свой пост заместитель министра образования и науки области, курирующий работу учреждений среднего профессионального образования, воспитания и молодежной политики, Олег Якутов. Он написал заявление по собственному желанию", - отмечают в министерстве.
Четырнадцатого ноября 19-летний студент устроил в колледже стрельбу: погиб его ровесник, еще трое молодых людей пострадали. Прибывшие полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой. СК возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. По предварительным данным, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками. Также возбуждено дело о халатности сотрудников колледжа и о ненадлежащей охране. Сотрудник охранявшего колледж ЧОП и гендиректор охранного предприятия арестованы.