Суд ООН потребовал от России ответить на украинский иск

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Международный суд ООН постановил, что Россия должна до 8 декабря 2020 года предоставить контрмеморандум по иску Украины, заявившей о нарушении международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Соответствующее постановление суд принял восьмого ноября.
Ранее замглавы МИД Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что Киев ожидает решения суда ООН по иску в 2022 году — в начале 2023 года.
Международный суд в Гааге в начале ноября, рассмотрев возражения России в отношении украинского иска, постановил, что разбирательство подпадает под его юрисдикцию.
Россия рассчитывает, что суд ООН учтет ее позицию и оставит претензии Киева без удовлетворения.
Претензии Украины
Украина подала иск против России в январе 2017 года. Киев утверждает, что Москва нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма (1999) и о ликвидации расовой дискриминации (1965). Летом этого года Россия представила на предварительных слушаниях свои возражения, заявив, что украинский иск под юрисдикцию суда не подпадает.
МИД России ранее заявлял, что Киев в полной мере не выполнил обязательные процессуальные условия, которые должны соблюдаться до обращения в Международный суд ООН. Так, Украина "не пыталась добросовестно решить возникшие с Россией разногласия посредством переговоров или арбитража", также она проигнорировала необходимость предварительного обращения в комитет по ликвидации расовой дискриминации, который создан в соответствии с конвенцией для разрешения межгосударственных споров.
Также российская сторона полагает, что позиция Киева, попытавшегося обойти предварительные условия для подачи иска в суд ООН, может нанести ущерб международной конвенции о ликвидации расовой дискриминации. Российская делегация обращалась к суду с ходатайством вынести решение, что у него нет оснований рассматривать заявления Украины, поскольку она не предоставила "никакого заслуживающего доверия ответа на ключевые возражения".