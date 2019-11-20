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РИА Новости

Суд ООН потребовал от России ответить на украинский иск

03:32 20.11.2019 (обновлено: 07:55 20.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийЗдание Международного суда ООН в Гааге
Здание Международного суда ООН в Гааге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Международный суд ООН постановил, что Россия должна до 8 декабря 2020 года предоставить контрмеморандум по иску Украины, заявившей о нарушении международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Соответствующее постановление суд принял восьмого ноября.
Флаг и герб Украины на здании в центре Киева. Архивное фото.
25 октября 2017, 20:23
Украина подала в ЕСПЧ документы к иску против России по событиям в ДонбассеДокументы включают показания свидетелей по делу, касающемуся обвинений в похищении детей-сирот. Россия называет подобные обвинения неприемлемыми.
Ранее замглавы МИД Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что Киев ожидает решения суда ООН по иску в 2022 году — в начале 2023 года.
Международный суд в Гааге в начале ноября, рассмотрев возражения России в отношении украинского иска, постановил, что разбирательство подпадает под его юрисдикцию.
Россия рассчитывает, что суд ООН учтет ее позицию и оставит претензии Киева без удовлетворения.

Претензии Украины

Украина подала иск против России в январе 2017 года. Киев утверждает, что Москва нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма (1999) и о ликвидации расовой дискриминации (1965). Летом этого года Россия представила на предварительных слушаниях свои возражения, заявив, что украинский иск под юрисдикцию суда не подпадает.
МИД России ранее заявлял, что Киев в полной мере не выполнил обязательные процессуальные условия, которые должны соблюдаться до обращения в Международный суд ООН. Так, Украина "не пыталась добросовестно решить возникшие с Россией разногласия посредством переговоров или арбитража", также она проигнорировала необходимость предварительного обращения в комитет по ликвидации расовой дискриминации, который создан в соответствии с конвенцией для разрешения межгосударственных споров.
Также российская сторона полагает, что позиция Киева, попытавшегося обойти предварительные условия для подачи иска в суд ООН, может нанести ущерб международной конвенции о ликвидации расовой дискриминации. Российская делегация обращалась к суду с ходатайством вынести решение, что у него нет оснований рассматривать заявления Украины, поскольку она не предоставила "никакого заслуживающего доверия ответа на ключевые возражения".
Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге. Архивное фото
26 мая 2016, 14:45
На Украине допускают шестой иск в ЕСПЧ по нарушениям в Донбассе против РФБудет сформирован дополнительный пакет документов доказательной базы по нарушениям на территории Донбасса, сказали в Минюсте Украины.
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Ситуация на УкраинеЕлена ЗеркальМИД РФМИД УкраиныМеждународный суд ООНООНВ мире
Популярные комментарии
Вообще в интересное время живём.. Нацисты подают в суд дело о рассовой дискриминации. Куда катится этот мир?
20 ноября, 05:27
swkss
27371106
А что такое Гаага? Почему Россия должна выполнять их решения? Что это вообще? Давайте в России оштрафуем ЕС на Триллион например. Де отдадут уничтожим
20 ноября, 03:57
Сергей Запольский
1961400014
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