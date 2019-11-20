Глава МИД Германии призвал сохранить транзит газа через Украину

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас считает, что транзит российского газа через Министр иностранных дел Германии Хайко Маас считает, что транзит российского газа через Украину должен продолжаться и после нового года, когда завершится действующий контракт. Такое заявление он сделал на брифинге в Киеве.

"Мы считаем, что транзит следует продолжать и после 2019 года", — отметил министр.

Маас напомнил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила Владимиру Путину, что "реализация альтернативного транзита газа через Украину для нее в будущем очень важная тема, и президент Путин дал ей некоторые обещания".

По словам министра, сейчас — период реализации этих обещаний для того, чтобы транзит был организован.

"Есть еще много проблем, которые надо решить, но я оптимистичен в том, что мы можем выполнить обещанное", — сказал он.

По словам Мааса, он уверен, что в будущем транзит российского газа через Украину сохранится.

Необходим конструктивный диалог

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, комментируя сложившуюся ситуацию, пояснил, что России и Украине следует наладить конструктивный диалог по транзиту газа.

Он напомнил, что в "Нафтогазе Украины" назвали неприемлемым последнее предложение Москвы продлить действующий контракт или заключить новый при условии взаимного отказа от претензий.

"Мы видели заявление по поводу того предложения, которое было от "Газпрома" со стороны Украины. Никто к обнулению взаимных требований не готов", — сказал Пикин в комментарии RT

По его мнению, сторонам нужно продолжить поиск формата для "стыковки" и соприкосновения интересов.

По вине Украины

Сенатор Алексей Пушков считает, что газовые соглашения оказались под угрозой срыва по вине Украины.

"Так это "Газпром" и предложил "Нафтогазу": продлить транзит на год. Если же Киев откажется, транзит прекратится не по вине России, а Украины", — написал он в твиттере

По словам Пушкова, в необходимости продления транзитного договора Берлину следует убеждать Киев, а не Москву.

Ситуация с транзитом

Действующие российско-украинские соглашения на транзит газа истекают в конце года. Москва, Киев и Еврокомиссия проводят трехсторонние консультации о продолжении поставок, однако пока результатов нет.

"Газпром" предложил "Нафтогазу" продлить действующий контракт либо заключить новый при условии отказа обеих сторон от взаимных претензий в международном арбитраже, прекращения разбирательств в судах, отмены решения украинского Антимонопольного комитета о наложении на "Газпром" штрафа за "нарушение экономической конкуренции", а также в случае отзыва ходатайства "Нафтогаза" об инициировании Еврокомиссией расследования против "Газпрома".