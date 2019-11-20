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РИА Новости

Эксперт рассказал, как российские вузы могут попасть в топ-100

01:51 20.11.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПамятник М.В. Ломоносову перед главным зданием Московского государственного университета на Воробьевых горах в Москве
Памятник М.В. Ломоносову перед главным зданием Московского государственного университета на Воробьевых горах в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ЛОНДОН, 20 ноя - РИА Новости. Российским вузам следует сосредоточиться на своих сильных сторонах и наращивать потенциал в этих областях для того, чтобы попасть в топ-100 университетов мира, считает директор по данным и аналитике Times Higher Education Дункан Росс.
По мнению эксперта, российские университеты сейчас следуют верной стратегии для повышения своих рейтингов.
"Очень сложно попасть в топ-100. Все университеты в этой категории очень хорошо известны и они сильны по очень многим предметам. Что мы часто видим в России - у университетов есть определенная экспертиза в определенных областях. Говоря о МИСиС, их экспертиза в материаловедении одна из сильнейших в мире. Если вы посмотрите на НИУ ВШЭ, у них есть просто блестящие работы по экономике", - сказал он в разговоре с журналистами.
"Если российские университеты смогут сфокусироваться на своих экспертных областях и в них наращивать потенциал (для попадания в топ-100), это может быть лучшей стратегией для них, чем стремиться попасть в топ-100 университетов мира по всем предметам, ведь тогда придется соревноваться со всеми", - добавил он.
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Также российским университетам надо больше работать над повышением своего международного присутствия на образовательном рынке, подчеркнул Росс.
"В топе университетов всем знакомые названия. В России очень много университетов, которые все знают только по аббревиатурам, но они не являются полным именем университета. Например, все говорят "МИСиС" или "физтех", но ведь это не настоящие названия. Такой брендинг не всегда хорошо репрезентует университет на мировой сцене", - отметил он.
"Все российские академики очень хорошо работают, но они не всегда устанавливают международные контакты, так как это делают ученые в других странах. А это ключевой момент, если вы хотите добиться международного признания", - подчеркнул он.
Также российским ученым необходимо публиковать больше работ на английском языке, чтобы достичь большей аудитории, резюмировал эксперт.
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РоссияОбразование - ОбществоОбщество
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