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РИА Новости

Россиян предложили штрафовать за шумное поведение ночью

01:26 20.11.2019
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© Depositphotos / logoffБессонница
Бессонница
© Depositphotos / logoff
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Совет Федерации выступил с инициативой привлекать к ответственности россиян, нарушающих тишину и покой в ночное время. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на письмо в адрес комиссии по разработке документа.
Предлагается дополнить 14-ю главу проекта нового Кодекса России об административных правонарушениях (КоАП) еще одним составом административного правонарушения.
Согласно нему, совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан, в том числе в ночное время (с 23:00 до 7:00), будет наказываться штрафом в размере от одной до трех тысяч рублей для физического лица.
Уточняется, что к действиям, нарушающим право на отдых в жилище граждан, относятся даже слишком громкое пение и использование звуковоспроизводящих устройств.
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При этом действие статьи не распространяется на нарушение тишины и покоя, когда речь идет о пресечении правонарушений, ликвидации ЧС, проведении официальных культурно-массовых мероприятий и религиозных праздников.
Подобная мера решит проблему привлечения полиции к пресечению нарушения тишины и покоя ночью, считает член комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова.
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Ирина РукавишниковаСовет Федерации РФРоссияОбщество
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Схема эксперимента. Микрокристаллы вводятся вверху слева. Реакция инициируется импульсами лазера слева в центре, попадающими в белки внутри кристаллов. Атомная структура белка исследуется с помощью рентгеновских импульсов (слева внизу).
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