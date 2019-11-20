Россиян предложили штрафовать за шумное поведение ночью

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Совет Федерации выступил с инициативой привлекать к ответственности россиян, нарушающих тишину и покой в ночное время. Об этом сообщают " Известия " со ссылкой на письмо в адрес комиссии по разработке документа.

Предлагается дополнить 14-ю главу проекта нового Кодекса России об административных правонарушениях (КоАП) еще одним составом административного правонарушения.

Согласно нему, совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан, в том числе в ночное время (с 23:00 до 7:00), будет наказываться штрафом в размере от одной до трех тысяч рублей для физического лица.

Уточняется, что к действиям, нарушающим право на отдых в жилище граждан, относятся даже слишком громкое пение и использование звуковоспроизводящих устройств.

При этом действие статьи не распространяется на нарушение тишины и покоя, когда речь идет о пресечении правонарушений, ликвидации ЧС, проведении официальных культурно-массовых мероприятий и религиозных праздников.