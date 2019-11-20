Корбин считает необходимым усовершенствовать британскую монархию

ЛОНДОН, 20 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Британская монархия нуждается в усовершенствовании, заявил во время теледебатов с премьер-министром Британская монархия нуждается в усовершенствовании, заявил во время теледебатов с премьер-министром Борисом Джонсоном лидер лейбористов Джереми Корбин

"Ей (монархии) нужно некоторое улучшение", - сказал Корбин, известный своими республиканскими взглядами, но не стал вдаваться в подробности того, какие именно усовершенствования нужны.

"Институт монархии безупречен", - заявил, в свою очередь, Джонсон.

Политикам пришлось комментировать ситуацию вокруг предположительно приятельских отношений среднего сына королевы принца Эндрю с американским финансистом Джеффри Эпстином, обвиненном в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации.

"Прежде чем обсуждать принца Эндрю, мы, думаю, должны обсудить пострадавших от действий Эпстина. Я считаю, что есть очень-очень серьезные вопросы, на которые должны быть получены ответы, и никто не должен быть выше закона. Но в первую очередь нужно должным образом обращаться с людьми, которые стали жертвами ужасающего поведения, видимо, Эпстина и многих других", - сказал Корбин.

На днях было показано интервью принца, которое многие пиарщики назвали "катастрофой". По их мнению, Эндрю не проявил достаточного сочувствия к жертвам Эпстина.