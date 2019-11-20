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РИА Новости

Корбин считает необходимым усовершенствовать британскую монархию

01:21 20.11.2019
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© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкЛидер лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин
Лидер лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Лидер лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин. Архивное фото
ЛОНДОН, 20 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Британская монархия нуждается в усовершенствовании, заявил во время теледебатов с премьер-министром Борисом Джонсоном лидер лейбористов Джереми Корбин.
"Ей (монархии) нужно некоторое улучшение", - сказал Корбин, известный своими республиканскими взглядами, но не стал вдаваться в подробности того, какие именно усовершенствования нужны.
"Институт монархии безупречен", - заявил, в свою очередь, Джонсон.
Политикам пришлось комментировать ситуацию вокруг предположительно приятельских отношений среднего сына королевы принца Эндрю с американским финансистом Джеффри Эпстином, обвиненном в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации.
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"Прежде чем обсуждать принца Эндрю, мы, думаю, должны обсудить пострадавших от действий Эпстина. Я считаю, что есть очень-очень серьезные вопросы, на которые должны быть получены ответы, и никто не должен быть выше закона. Но в первую очередь нужно должным образом обращаться с людьми, которые стали жертвами ужасающего поведения, видимо, Эпстина и многих других", - сказал Корбин.
На днях было показано интервью принца, которое многие пиарщики назвали "катастрофой". По их мнению, Эндрю не проявил достаточного сочувствия к жертвам Эпстина.
Ранее принц признался, что познакомился с Эпстином в 1999 году, а затем "нечасто с ним встречался" и не знал о его преступной деятельности. Свидетельница по делу Вирджиния Джуффре заявляла, что Эпстин заставлял ее несовершеннолетнюю заниматься сексом с рядом влиятельных мужчин, в числе которых был принц Эндрю. Принц ранее категорически отрицает секс с Джуффре. В его защиту было даже опубликовано заявление Букингемского дворца.
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Джереми КорбинБорис ДжонсонВеликобританияЛондонВ мире
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