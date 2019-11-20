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РИА Новости

Волкер не верит обвинениям в коррупции против Байдена

00:55 20.11.2019
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© AP Photo / John MinchilloКандидат в президентыСША от Демократической партии Джо Байден
Кандидат в президентыСША от Демократической партии Джо Байден
© AP Photo / John Minchillo
Кандидат в президентыСША от Демократической партии Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости, Алексей Богдановский. Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил в ходе слушаний по импичменту в конгрессе, что не верит обвинениям в коррупции против бывшего вице-президента Джо Байдена.
"Обвинения в адрес Байдена продиктованы частными интересами и не заслуживают доверия", - сказал Волкер.
В своих показаниях он заявил, что никогда не связывал работу Байдена вице-президентом США и работу его сына Хантера в совете директоров украинской компании Burisma.
"Я всегда понимал, что между Burisma и Байденом есть важное различие, и призывал украинцев следовать этому различию. Я не знал, что президент (Дональд) Трамп или кто-либо другой поднимал вопрос о вице-президенте Байдене в разговорах с украинцами, или связывал расследование возможной коррупции на Украине с расследованием против вице-президента Байдена", - добавил Волкер.
Экс-спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
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Президент США Дональд Трамп продвигает точку зрения, согласно которой Байден-старший добился увольнения генпрокурора Украины Виктора Шокина, чтобы защитить Burisma и место Хантера Байдена в совете директоров компании от коррупционного расследования.
Демократы начали процесс импичмента против Трампа, подозревая его в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в ответ на разморозку помощи провести расследование против своего политического оппонента Джо Байдена. Во вторник в палате представителей открылась вторая неделя открытых слушаний по импичменту.
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Импичмент Дональда ТрампаХантер БайденСитуация на УкраинеВиктор ШокинДональд ТрампДжозеф БайденСШАУкраинаВ мире
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Схема эксперимента. Микрокристаллы вводятся вверху слева. Реакция инициируется импульсами лазера слева в центре, попадающими в белки внутри кристаллов. Атомная структура белка исследуется с помощью рентгеновских импульсов (слева внизу).
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