Волкер не верит обвинениям в коррупции против Байдена

ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости, Алексей Богдановский. Бывший спецпредставитель США по Украине Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил в ходе слушаний по импичменту в конгрессе, что не верит обвинениям в коррупции против бывшего вице-президента Джо Байдена

"Обвинения в адрес Байдена продиктованы частными интересами и не заслуживают доверия", - сказал Волкер.

В своих показаниях он заявил, что никогда не связывал работу Байдена вице-президентом США и работу его сына Хантера в совете директоров украинской компании Burisma.

"Я всегда понимал, что между Burisma и Байденом есть важное различие, и призывал украинцев следовать этому различию. Я не знал, что президент (Дональд) Трамп или кто-либо другой поднимал вопрос о вице-президенте Байдене в разговорах с украинцами, или связывал расследование возможной коррупции на Украине с расследованием против вице-президента Байдена", - добавил Волкер.

Президент США Дональд Трамп продвигает точку зрения, согласно которой Байден-старший добился увольнения генпрокурора Украины Виктора Шокина, чтобы защитить Burisma и место Хантера Байдена в совете директоров компании от коррупционного расследования.