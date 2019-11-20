Нетаньяху призвал партии создать кабмин для аннексии Иорданской долины

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал лидеров партий "Кахоль-Лаван" и НДИ создать правительство национального единства с целью распространения израильского суверенитета на Иорданскую долину.

"Я призвал (лидера блока "Кахоль-Лаван") Бени Ганца и (лидера партии НДИ) Авигдора Либермана сформировать правительство национального единства, которое защитило бы Израиль и аннексировало бы долину реки Иордан", - заявил премьер-министр в обращении, которое он разместил в Twitter перед встречей с Ганцем.

Премьер призвал воспользоваться шансом, появившимся после заявления госсекретаря США Майка Помпео, который сказал в понедельник, что поселенческая деятельность Израиля на Западном берегу Иордана не противоречат международному праву.

Еврейские поселения на территориях Западного берега реки Иордан, которые в Израиле называют Иудея и Самария, появились после победы Израиля в Шестидневной войне 1967 года. Сейчас на Западном берегу существуют порядка 120 крупных и мелких поселений, в которых живут сотни тысяч израильтян. Поселения не считаются частью Израиля ни с точки зрения международного, ни даже внутреннего законодательства, в отличие от Восточного Иерусалима или Голанских высот. ООН считает эти территории оккупированными.

Встреча по вопросу формирования коалиционного правительства началась во вторник поздно вечером между лидером партии "Ликуд" Нетаньяху и главой блока "Кахоль-Лаван" Ганцем в канцелярии премьера в Иерусалиме. Срок мандата, предоставленного Ганцу на формирование нового коалиционного правительства, истекает через сутки. До сих пор о прогрессе на переговорах о создании правительства не сообщалось.

Первым после выборов в Кнессет возможность сформировать новую правительственную коалицию получил Нетаньяху, заручившийся поддержкой наибольшего числа избранных депутатов (55). Однако за отведенные ему законом 28 дней он не сумел собрать коалицию парламентского большинства в 61 мандат.