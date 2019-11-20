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РИА Новости

Соловьев раскритиковал Зеленского за его поведение

00:29 20.11.2019 (обновлено: 00:32 20.11.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкТелеведущий Владимир Соловьев
Телеведущий Владимир Соловьев
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Телеведущий Владимир Соловьев . Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за то, что тот выступил перед публикой небритым.
По мнению журналиста, глава государства до сих пор не осознает, в чем заключается роль президента, поскольку уже не в первый раз допускает такое поведение.
"Детский сад. То браслетики, то щетина. Когда Зеленский уже поймет, что президентство это не роль, а служение", — написал Соловьев в своем телеграм-канале.
Ранее Зеленский показался перед журналистами с щетиной на лице. Президент Украины объяснил свой внешний вид суеверностью, из-за которой он не собирается бриться до тех пор, пока не вернутся три украинских корабля, задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе за нарушение российской границы.
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Украинская провокация в Керченском проливе

В ноябре 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили морскую границу России и проникли во временно закрытую акваторию ее территориального моря. Они опасно маневрировали, отказываясь подчиняться законным требованиям российских властей.
Корабли с военнослужащими и двумя сотрудниками СБУ были задержаны. Владимир Путин назвал этот инцидент провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии президентских выборов.
В рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц нарушителей границы 7 ноября передали Украине.
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Ситуация на УкраинеВладимир Соловьев (телеведущий)Владимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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