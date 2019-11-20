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РИА Новости

Коллегия Минобороны обсудит проект гособоронзаказа

00:15 20.11.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФлаг на здании министерства обороны РФ
Флаг на здании министерства обороны РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу проведет в среду заседание коллегии ведомства, на котором обсудят формирование проекта государственного оборонного заказа, а также подготовку к параду Победы, сообщила пресс-служба военного ведомства.
"Участники заседания рассмотрят предложения по формированию проекта государственного оборонного заказа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Кроме того, одной из важных тем Коллегии станет подготовка к параду, посвященному 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. В завершение заседания будет рассмотрен перечень объектов капитального строительства Минобороны России на 2020 год", - говорится в сообщении.
Добавляется, что коллегия также обсудит вопрос, касающийся создания подразделений военной подготовки при федеральных государственных вузах.
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Сергей ШойгуРоссияБезопасностьОбщество
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