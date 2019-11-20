Коллегия Минобороны обсудит проект гособоронзаказа

"Участники заседания рассмотрят предложения по формированию проекта государственного оборонного заказа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Кроме того, одной из важных тем Коллегии станет подготовка к параду, посвященному 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. В завершение заседания будет рассмотрен перечень объектов капитального строительства Минобороны России на 2020 год", - говорится в сообщении.