От Михалковой уходит муж, Макгонагалл встречает короля. Лучшее кино недели

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости, Анна Нехаева. Герои сериала "Аббатство Даунтон" возвращаются, но на большие экраны. Анна Михалкова в картине "Давай разведемся!" старается вернуть в семью мужа. Алексей Чадов и Петр Федоров становятся "Аванпостом" человечества после загадочного нападения на Землю. Фанаты Depeche Mode признаются в любви музыкантам в документальной ленте Spirits in the Forest. О том, что смотреть в кино на этой неделе, — в материале РИА Новости.
Возвращение в аббатство
Сериал "Аббатство Даунтон" получил несколько "Золотых глобусов", "Эмми", премию BAFTA и завершился шестым сезоном в 2015 году. Телешоу даже попало в Книгу рекордов Гиннесcа как проект, заслуживший наивысшую оценку критиков.
Неудивительно, что историю героев постэдвардианской эпохи (после правления Эдуарда VII, с 1910 года) решили продолжить в полнометражном фильме.
Сценарий написал создатель сериала Джулиан Феллоуз (сам аристократ и актер), а режиссером выступил Майкл Энглер (снимал несколько серий пятого и шестого сезонов). Но главное, все любимые герои хотя бы на два часа снова возвращаются на экран.
В фильме акцент сделан на светскую жизнь аристократии. Действие происходит в 1927 году, когда Король Георг V и королева Мария во время путешествия по Англии наносят визит в Даунтон. И так же, как это было в сериале, неизвестно, какая сюжетная линия важнее: сломанный бойлер, появление на кухне дворцового повара-француза или таинственный незнакомец, который намерен убить монарха. А может, и конфронтация прекраснейшей Мегги Смит (вдовствующая графиня Вайолет Кроули) с первой статс-дамой королевы.
А еще роскошные платья и украшения, смокинги и шикарные автомобили — все, что передает атмосферу британского загородного поместья.
Комедия Анны Пармас "Давай разведемся!" — про то, на какие ухищрения приходится идти женщине под 40, от которой ушел муж.
Маша (Анна Михалкова), успешный врач-гинеколог, вся в работе. Внезапно супруг (Антон Филипенко) бросает ее ради фитнес-тренера Оксаны. На работе аврал, дети требуют постоянного внимания, но Маша решает во что бы то ни стало вернуть неверного мужа в семью. На что она только ни идет — даже к шаманам обращается.
"Я давно хотела снять комедию про развод, чтобы показать: все не так страшно. Для меня этот жанр — единственный, который помогает преодолеть невыносимую тоску о несостоявшемся счастье", — говорит Пармас.
Фильм задумывался как история о кризисе 30-летних, но, по мнению Анны Михалковой, от того, что получилось о тех, кто постарше, картина только выиграла.
На "Кинотавре", где прошла премьера, лента завоевала приз зрительских симпатий, а также была отмечена за лучший дебют и сценарий.
В ролях — Светлана Камынина, Максим Лагашкин, Федор Лавров, Надежда Маркина, Сергей Рост.
Постапокалипсис по-русски
В "Аванпосте" Егора Баранова действие разворачивается в недалеком будущем. На Землю нападает нечто загадочное и разрушительное. Уцелела Восточная Европа, включая Россию. Эту территорию космонавты, наблюдающие катастрофу с орбиты, называют "круг жизни". Связь с остальным миром потеряна. Разведгруппы из "круга" выясняют, что атака может повториться. Чтобы дать отпор, мобилизуют армию, а по периметру уцелевшей зоны строят аванпосты.
Главные роли исполнили Лукерья Ильяшенко, Петр Федоров, Светлана Иванова и Алексей Чадов. А одну из композиций саундтрека под названием Fine написал вокалист и автор песен группы Linkin Park Майк Шинода.
"Когда режиссер Егор Баранов прислал мне отрывок из фильма, у меня в голове сразу же появилась идея, какую песню я хотел бы для него записать, — признался Шинода, чьи слова приводят в пресс-службе. — Напряжение и тревожная обстановка фильма мгновенно нашли отклик в моем сердце".
У создателей получился реалистичный боевик на фантастическую тему.
Все, что я хотел, все, что мне было надо
Документальную картину Spirits in the Forest, посвященную британской рок-группе Depeche Mode, 21 ноября одновременно покажут в кинотеатрах 70 стран.
Режиссер — Антон Корбейн, музыканты сотрудничают с ним уже долгие годы. В основе фильма — история шести фанатов группы из разных стран. Идея проекта — показать силу музыки, то, как она вдохновляет людей.
Помимо фанатских историй, в картину вошли кадры, снятые во время двух финальных концертов тура Global Spirit Tour 2017-18 годов. Тогда на 115 шоу Depeche Mode побывали более трех миллионов зрителей.
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