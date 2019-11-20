От Михалковой уходит муж, Макгонагалл встречает короля. Лучшее кино недели

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости, Анна Нехаева. Герои сериала "Аббатство Даунтон" возвращаются, но на большие экраны. Анна Михалкова в картине "Давай разведемся!" старается вернуть в семью мужа. Алексей Чадов и Петр Федоров становятся "Аванпостом" человечества после загадочного нападения на Землю. Фанаты Depeche Mode признаются в любви музыкантам в документальной ленте Spirits in the Forest. О том, что смотреть в кино на этой неделе, — в материале РИА Новости.

Возвращение в аббатство

Сериал "Аббатство Даунтон" получил несколько "Золотых глобусов", "Эмми", премию BAFTA и завершился шестым сезоном в 2015 году. Телешоу даже попало в Книгу рекордов Гиннесcа как проект, заслуживший наивысшую оценку критиков.

Неудивительно, что историю героев постэдвардианской эпохи (после правления Эдуарда VII, с 1910 года) решили продолжить в полнометражном фильме.

Сценарий написал создатель сериала Джулиан Феллоуз (сам аристократ и актер), а режиссером выступил Майкл Энглер (снимал несколько серий пятого и шестого сезонов). Но главное, все любимые герои хотя бы на два часа снова возвращаются на экран.

© Фото : предоставлено UPI Россия Кадр из фильма "Аббатство Даунтон" 1 из 7 Кадр из фильма "Аббатство Даунтон" © Фото : предоставлено UPI Россия © Фото : предоставлено UPI Россия Сцена из фильма "Аббатство Даунтон" 2 из 7 Сцена из фильма "Аббатство Даунтон" © Фото : предоставлено UPI Россия © Фото : предоставлено UPI Россия Мегги Смит в фильме "Аббатство Даунтон" 3 из 7 Мегги Смит в фильме "Аббатство Даунтон" © Фото : предоставлено UPI Россия © Фото : предоставлено UPI Россия Мэтью Гуд в фильме "Аббатство Даунтон" 4 из 7 Мэтью Гуд в фильме "Аббатство Даунтон" © Фото : предоставлено UPI Россия © Фото : предоставлено UPI Россия Кадр из фильма "Аббатство Даунтон" 5 из 7 Кадр из фильма "Аббатство Даунтон" © Фото : предоставлено UPI Россия © Фото : предоставлено UPI Россия Сцена из фильма "Аббатство Даунтон" 6 из 7 Сцена из фильма "Аббатство Даунтон" © Фото : предоставлено UPI Россия © Фото : предоставлено UPI Россия Кадр из фильма "Аббатство Даунтон" 7 из 7 Кадр из фильма "Аббатство Даунтон" © Фото : предоставлено UPI Россия 1 из 7 Кадр из фильма "Аббатство Даунтон" © Фото : предоставлено UPI Россия 2 из 7 Сцена из фильма "Аббатство Даунтон" © Фото : предоставлено UPI Россия 3 из 7 Мегги Смит в фильме "Аббатство Даунтон" © Фото : предоставлено UPI Россия 4 из 7 Мэтью Гуд в фильме "Аббатство Даунтон" © Фото : предоставлено UPI Россия 5 из 7 Кадр из фильма "Аббатство Даунтон" © Фото : предоставлено UPI Россия 6 из 7 Сцена из фильма "Аббатство Даунтон" © Фото : предоставлено UPI Россия 7 из 7 Кадр из фильма "Аббатство Даунтон" © Фото : предоставлено UPI Россия

В фильме акцент сделан на светскую жизнь аристократии. Действие происходит в 1927 году, когда Король Георг V и королева Мария во время путешествия по Англии наносят визит в Даунтон. И так же, как это было в сериале, неизвестно, какая сюжетная линия важнее: сломанный бойлер, появление на кухне дворцового повара-француза или таинственный незнакомец, который намерен убить монарха. А может, и конфронтация прекраснейшей Мегги Смит (вдовствующая графиня Вайолет Кроули) с первой статс-дамой королевы.

А еще роскошные платья и украшения, смокинги и шикарные автомобили — все, что передает атмосферу британского загородного поместья.

Давай, до свидания

© Предоставлено кинокомпанией СТВ Кадр из фильма "Давай разведемся!" © Предоставлено кинокомпанией СТВ Кадр из фильма "Давай разведемся!"

Комедия Анны Пармас "Давай разведемся!" — про то, на какие ухищрения приходится идти женщине под 40, от которой ушел муж.

Маша (Анна Михалкова), успешный врач-гинеколог, вся в работе. Внезапно супруг (Антон Филипенко) бросает ее ради фитнес-тренера Оксаны. На работе аврал, дети требуют постоянного внимания, но Маша решает во что бы то ни стало вернуть неверного мужа в семью. На что она только ни идет — даже к шаманам обращается.

"Я давно хотела снять комедию про развод, чтобы показать: все не так страшно. Для меня этот жанр — единственный, который помогает преодолеть невыносимую тоску о несостоявшемся счастье", — говорит Пармас.

© Предоставлено кинокомпанией СТВ Анна Михалкова в фильме "Давай разведемся!" 1 из 4 Анна Михалкова в фильме "Давай разведемся!" © Предоставлено кинокомпанией СТВ © Предоставлено кинокомпанией СТВ Кадр из фильма "Давай разведемся!" 2 из 4 Кадр из фильма "Давай разведемся!" © Предоставлено кинокомпанией СТВ © Предоставлено кинокомпанией СТВ Сцена из фильма "Давай разведемся!" 3 из 4 Сцена из фильма "Давай разведемся!" © Предоставлено кинокомпанией СТВ © Предоставлено кинокомпанией СТВ Кадр из фильма "Давай разведемся!" 4 из 4 Кадр из фильма "Давай разведемся!" © Предоставлено кинокомпанией СТВ 1 из 4 Анна Михалкова в фильме "Давай разведемся!" © Предоставлено кинокомпанией СТВ 2 из 4 Кадр из фильма "Давай разведемся!" © Предоставлено кинокомпанией СТВ 3 из 4 Сцена из фильма "Давай разведемся!" © Предоставлено кинокомпанией СТВ 4 из 4 Кадр из фильма "Давай разведемся!" © Предоставлено кинокомпанией СТВ

Фильм задумывался как история о кризисе 30-летних, но, по мнению Анны Михалковой, от того, что получилось о тех, кто постарше, картина только выиграла.

На "Кинотавре", где прошла премьера, лента завоевала приз зрительских симпатий, а также была отмечена за лучший дебют и сценарий.

В ролях — Светлана Камынина, Максим Лагашкин, Федор Лавров, Надежда Маркина, Сергей Рост.

Постапокалипсис по-русски

В "Аванпосте" Егора Баранова действие разворачивается в недалеком будущем. На Землю нападает нечто загадочное и разрушительное. Уцелела Восточная Европа, включая Россию. Эту территорию космонавты, наблюдающие катастрофу с орбиты, называют "круг жизни". Связь с остальным миром потеряна. Разведгруппы из "круга" выясняют, что атака может повториться. Чтобы дать отпор, мобилизуют армию, а по периметру уцелевшей зоны строят аванпосты.

Главные роли исполнили Лукерья Ильяшенко, Петр Федоров, Светлана Иванова и Алексей Чадов. А одну из композиций саундтрека под названием Fine написал вокалист и автор песен группы Linkin Park Майк Шинода.

"Когда режиссер Егор Баранов прислал мне отрывок из фильма, у меня в голове сразу же появилась идея, какую песню я хотел бы для него записать, — признался Шинода, чьи слова приводят в пресс-службе. — Напряжение и тревожная обстановка фильма мгновенно нашли отклик в моем сердце".

У создателей получился реалистичный боевик на фантастическую тему.

Все, что я хотел, все, что мне было надо

Документальную картину Spirits in the Forest, посвященную британской рок-группе Depeche Mode, 21 ноября одновременно покажут в кинотеатрах 70 стран.

Режиссер — Антон Корбейн, музыканты сотрудничают с ним уже долгие годы. В основе фильма — история шести фанатов группы из разных стран. Идея проекта — показать силу музыки, то, как она вдохновляет людей.