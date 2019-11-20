"Люди Донбасса". "Язык — это то, с чего началась война": Эмиль Фисталь

"Люди Донбасса" —Кирилла Вышинского о тех, кто уже пять лет живет в условиях гражданской войны на Украине. В пятом выпуске он встретился с Эмилем Яковлевичем Фисталем, руководителем Института неотложной и восстановительной хирургии имени В. К. Гусака, лауреатом Государственной премии Украины в области науки и техники. О том, какой путь прошел герой от должности врача-хирурга до доктора медицинских наук, о необходимости совмещать врачебную, научную и административную деятельность, а также о том, как лечат на Донбассе боевые травмы, — смотрите в новом выпуске.