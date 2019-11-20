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Люди Донбасса
2019-11-20T14:00+0300
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РИА Новости

"Люди Донбасса". "Язык — это то, с чего началась война": Эмиль Фисталь

14:00 20.11.2019
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"Люди Донбасса" — новый проект Кирилла Вышинского о тех, кто уже пять лет живет в условиях гражданской войны на Украине. В пятом выпуске он встретился с Эмилем Яковлевичем Фисталем, руководителем Института неотложной и восстановительной хирургии имени В. К. Гусака, лауреатом Государственной премии Украины в области науки и техники. О том, какой путь прошел герой от должности врача-хирурга до доктора медицинских наук, о необходимости совмещать врачебную, научную и административную деятельность, а также о том, как лечат на Донбассе боевые травмы, — смотрите в новом выпуске.
80222212
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Люди ДонбассаСитуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеКирилл ВышинскийДонбассУкраина
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