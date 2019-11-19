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РИА Новости

В Дагестане арестовали начальника и бухгалтера исправительной колонии

23:11 19.11.2019
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© Sputnik / Перейти в фотобанкСотрудник полиции в суде
Сотрудник полиции в суде
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Сотрудник полиции в суде. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 14 ноя - РИА Новости. Начальник и главный бухгалтер исправительной колонии №2 строгого режима в Махачкале решением суда арестованы на два месяца, сообщил РИА Новости адвокат Нурмагомед Магомедов.
"Я представляю интересы начальника ИК-2 (исправительной колонии номер 2 строгого режима в Махачкале – ред.) Ахмеда Зайнудинова. В отношении него избрана мера пресечения - два месяца под стражей. Обвинение не предъявлено, пока он проходит в качестве подозреваемого", - рассказал собеседник агентства.
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По его словам, сотрудниками правоохранительных органов также задержан и главный бухгалтер колонии, в отношении которого судом также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
"Задержан и главный бухгалтер ИК-2 Расул Магомеддибиров. Дело находится в введении другого адвоката. В отношении него также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - отметил собеседник.
Источник в правоохранительных органах республики сообщил РИА Новости, что правоохранителями проведены массовые задержания сотрудников Управления ФСИН по республике.
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"Задержаны большое количество лиц, имеющих отношение к УФСИН по республике Дагестан, в том числе занимающие высокие посты. Задержанием занимались оперативники ФСБ и СК", - рассказал источник.
По его словам, они подозреваются в получении взяток и злоупотреблении должностными полномочиями.
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Федеральная служба исполнения наказаний РФСледственный комитет РФДагестанМахачкалаПроисшествия
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