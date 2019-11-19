В Дагестане арестовали начальника и бухгалтера исправительной колонии

МАХАЧКАЛА, 14 ноя - РИА Новости. Начальник и главный бухгалтер исправительной колонии №2 строгого режима в Начальник и главный бухгалтер исправительной колонии №2 строгого режима в Махачкале решением суда арестованы на два месяца, сообщил РИА Новости адвокат Нурмагомед Магомедов.

"Я представляю интересы начальника ИК-2 (исправительной колонии номер 2 строгого режима в Махачкале – ред.) Ахмеда Зайнудинова. В отношении него избрана мера пресечения - два месяца под стражей. Обвинение не предъявлено, пока он проходит в качестве подозреваемого", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, сотрудниками правоохранительных органов также задержан и главный бухгалтер колонии, в отношении которого судом также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

"Задержан и главный бухгалтер ИК-2 Расул Магомеддибиров. Дело находится в введении другого адвоката. В отношении него также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - отметил собеседник.

Источник в правоохранительных органах республики сообщил РИА Новости, что правоохранителями проведены массовые задержания сотрудников Управления ФСИН по республике.

"Задержаны большое количество лиц, имеющих отношение к УФСИН по республике Дагестан, в том числе занимающие высокие посты. Задержанием занимались оперативники ФСБ и СК", - рассказал источник.