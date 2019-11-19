Президент Швейцарии намерен обсудить с Путиным Сирию и Украину

ЖЕНЕВА, 19 ноя - РИА Новости, Елизавета Исакова. Ситуация в Сирии и на Украине, а также развитие российско-швейцарского экономического сотрудничества будут в центре переговоров президента Швейцарии Ули Маурера с президентом РФ Владимиром Путиным 21 ноября в Москве, сообщается во вторник на сайте правительства Швейцарии.
Как отмечается, Маурер намерен также обсудить с Путиным ситуацию в южнокавказском регионе.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин 21 ноября обсудит с Маурером развитие сотрудничества двух стран и актуальные международные темы.
После встреч в Москве президент Швейцарии 22 ноября совершит рабочий визит в Казахстан, где встретится с президентом страны Касым-Жорматом Токаевым и обсудит с ним двусторонние отношения и сотрудничество на международном уровне.