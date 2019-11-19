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РИА Новости

Трамп пригрозил Китаю пошлинами в случае провала торговой сделки

22:25 19.11.2019
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© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
ВАШИНГТОН, 19 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вновь пригрозил Китаю повышением пошлин в случае, если не будет достигнуто выгодное США торговое соглашение.
"Если мы не заключим сделку с Китаем, я еще больше подниму пошлины", - сказал Трамп перед заседанием кабинета министров. По его словам, "Китай собирается заключить соглашение, которое мне нравится. Если они этого не сделают, все на этом".
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Украинский фронт торговой войны между США и Китаем
Китай и США находятся в состоянии "торговой войны" уже на протяжении 16 месяцев. Страны неоднократно устанавливали и повышали торговые пошлины на товары друг друга. Торговый спор между крупнейшими мировыми экономиками сильно сказался на общем экономическом росте. Аналитики считают, что урегулирование спора приведет к росту спроса на рисковые активы, уменьшит обеспокоенность по поводу экономических перспектив и уменьшит необходимость агрессивного смягчения денежно-кредитной политики.
Ранее торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что "стороны близки к тому, чтобы доработать некоторые части соглашения". А министр финансов США Стивен Мнучин заявлял, что участники торговых переговоров работают над тем, чтобы согласовать текст первой части торгового соглашения, которую лидеры Соединенных Штатов и Китая подпишут в следующем месяце.
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Долгая чужая война. Трамп объявил о новых пошлинах на товары из КНР
Очередной раунд торговых переговоров сторон прошел в первой половине октября, по его итогам Вашингтон решил отложить повышение импортных пошлин на китайские товары, которое должно было произойти 15 октября.
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Стивен МнучинДональд ТрампКитайСШАВ мире
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