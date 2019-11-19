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РИА Новости

Зеленский обсудил с главой МИД Германии имплементацию газовой директивы ЕС

22:15 19.11.2019 (обновлено: 22:16 19.11.2019)
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© Фото : пресс-служба президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Премьер-министром Чешской Республики Андреем Бабишем
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Премьер-министром Чешской Республики Андреем Бабишем
© Фото : пресс-служба президента Украины
КИЕВ, 19 ноя - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой МИД Германии Хайко Маасом обсудил ситуацию вокруг принятия в ФРГ закона об имплементации газовой директивы ЕС, сообщила во вторник пресс-служба украинского президента.
Во вторник глава МИД Германии заявил, что транзит газа РФ через Украину должен продолжаться после 2019 года.
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"Была обсуждена ситуация вокруг принятия в ФРГ закона об имплементации так называемой газовой директивы ЕС. Маас заверил, что изменения немецкого законодательства соответствуют положениям директивы", - говорится в сообщении.
Кроме того, стороны обсудили сотрудничество стран в контексте реализации курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию. Зеленский проинформировал Мааса о ситуации с безопасностью в Донбассе, а также выразил надежду, что запланированная на 9 декабря встреча в "нормандской формате" откроет путь к мирному урегулированию конфликта.
На прошлой неделе бундестаг принял законопроект, регулирующий применение поправок к Газовой директиве ЕС в Германии, под которые подпадает российский проект "Северный поток-2". Согласно законопроекту, нормы третьего энергопакета будут распространены на "Северный поток-2" в его завершающей части - отрезке в 12 морских миль у берегов Германии. Перед его принятием в Киеве выражали обеспокоенность, что правительство ФРГ планирует вывести газопровод из-под действия директивы.
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Ранее Елисейский дворец сообщил, что встреча глав государств "нормандского формата" пройдет 9 декабря в Париже. Кабмин ФРГ подтвердил, что канцлер Ангела Меркель примет в ней участие. Проведение саммита 9 декабря подтвердил также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.
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