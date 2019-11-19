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РИА Новости

Число пострадавших в крупном ДТП в Волгограде увеличилось до пяти человек

22:11 19.11.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Автомобили скорой помощи. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 19 ноя – РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с грузовиком, который в Волгограде на полном ходу снес более десяти машин, увеличилось до пяти человек, среди них двухлетний ребенок, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.
Ранее сообщалось, что около 20.00 (19.00 мск) грузовик Scania, выезжая с улицы Герцена на 1-ю Продольную магистраль, не тормозя наехал на машины, которые двигались попутно и ему на встречу. По данным полиции, грузовик снес более десяти автомобилей. Сначала в ведомстве говорили об одном пострадавшем.
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"До пяти возросло количество человек, которым медиками оказана помощь после ДТП. Среди них двухлетний ребенок", - сообщили РИА Новости в полиции.
По словам собеседника, водитель Scania взял грузовик в аренду и вез в нем морковь. Водитель рассказал, что у него отказали тормоза, в общей сложности грузовик сбил 13 автомобилей, заявили в полиции.
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МВД РФВолгоградПроисшествия
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