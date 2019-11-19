Число пострадавших в крупном ДТП в Волгограде увеличилось до пяти человек

Ранее сообщалось, что около 20.00 (19.00 мск) грузовик Scania, выезжая с улицы Герцена на 1-ю Продольную магистраль, не тормозя наехал на машины, которые двигались попутно и ему на встречу. По данным полиции, грузовик снес более десяти автомобилей. Сначала в ведомстве говорили об одном пострадавшем.