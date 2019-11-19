Медведев с Румасом обратятся к лидерам двух стран после переговоров

"Это были продуктивные переговоры… с расстановкой акцентов по поводу того, где мы договорились, а где мы не договорились, где еще есть ресурс продолжения переговоров на уровне правительства, и, наверное, мы по тому пути должны пройти, а по каким вопросам по всей вероятности нам придется обратиться к президентам двух стран для того, чтобы они провели необходимые консультации", - сказал Медведев на пресс-конференции.