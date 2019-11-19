Румас отметил продвижение Москвы и Минска по вопросу интеграции

ГОРКИ, 19 ноя – РИА Новости. Премьер Белоруссии Премьер Белоруссии Сергей Румас заявил, что на предстоящем заседании Высшего государственного совета будет дан старт новому этапу построения Союзного государства Белоруссии и России.

"Мы действительно продвинулись на этом пути (интеграции) и по нерешенным вопросам дали дополнительное поручение нашим государственным органам. Эти все решения крайне важны для подготовки Высшего государственного совета Союзного государства, где будет, как видится белорусской стороне, дан старт новому этапу построения Союзного государства", - заявил Румас журналистам в Горках по итогам переговоров с российским коллегой Дмитрием Медведевым

Руководитель правительства напомнил, что ранее президенты Белоруссии и России поставили задачу подготовить новую программу действий по реализации положений договора о создании Союзного государства, а также сформировать пакет договоренностей по решению наиболее актуальных вопросов двустороннего сотрудничества. "Поэтому сегодня мы подвели итог соответствующей работы наших ведомств. И я, уважаемый Дмитрий Анатольевич, хочу поблагодарить всех российских коллег, которые проделали такую большую работу, результатом которой явились сегодняшние договоренности", - сказал Румас.

По его словам, 20-летие союзного договора - это "хороший повод сверить планы на будущее". Румас считает, что "очень важно объективно оценить опыт прошлых лет и избежать ошибок, двигаясь к заданных новым целям". "Предстоит принять важные решения в области формирования единого экономического пространства, в том числе развития финансово-кредитной, топливно-энергетической и транспортной систем. В обновленной союзной модели должна прослеживаться ориентированность интеграционных процессов на решение практических задач, в первую очередь – в экономической сфере. Именно треку союзной интеграции на долгосрочную перспективу мы сегодня уделили основное внимание", - добавил он.

В сентябре Румас и Медведев парафировали проект совместной программы действий по реализации договора о Союзном государстве, после чего правительства двух стран приступили к разработке 31 дорожной карты в различных сферах. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск не подпишет дорожные карты по интеграции с Москвой, если не будут решены принципиальные вопросы в экономике.