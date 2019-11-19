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РИА Новости

СМИ сообщили о судимости депутата "Слуги народа" за изнасилование

20:21 19.11.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 19 ноя - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины пропрезидентской фракции "Слуга народа" Роман Иванисов был осужден за изнасилование, он отбывал наказание в исправительной колонии в течение 2 лет 6 месяцев, передает во вторник агентство УНН со ссылкой на правоохранительные органы.
Ранее бывший депутат украинского парламента от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук в своем Telegram-канале заявил, что парламентарий от партии "Слуга народа" Иванисов был осужден за изнасилование несовершеннолетней. Иванисов эту информацию отрицает, он разместил в Facebook фото-копию справки об отсутствии судимости.
"Иванисов был задержан 14 сентября 1995 года Куйбышевским райотделом милиции Запорожской области по статьям "изнасилование несовершеннолетней" "изнасилование несовершеннолетней неестественным образом" Уголовного кодекса Украины, который действовал в то время", - говорится в сообщении.
По данным агентства, Иванисов пробыл в СИЗО три дня, затем был отпущен по решению суда. "По информации источника в правоохранительных органах, 21 марта 1996 Иванисов был приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, из которых отбыл 2 года 6 месяцев исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
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Председатель фракции "Слуга народа" в Раде Украины Давид Арахамия заявил, что если выяснится, что Иванисов был осужден, то этот вопрос будет вынесен на рассмотрение фракции. "Будем изучать, чтобы различать фейки от фактов... Если выяснится, будем выносить на фракцию", - цитирует Арахамию агентство УНН.
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Давид АрахамияСитуация на УкраинеИгорь МосийчукВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
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