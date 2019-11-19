СМИ сообщили о судимости депутата "Слуги народа" за изнасилование

КИЕВ, 19 ноя - РИА Новости. Депутат Депутат Верховной рады Украины пропрезидентской фракции "Слуга народа" Роман Иванисов был осужден за изнасилование, он отбывал наказание в исправительной колонии в течение 2 лет 6 месяцев, передает во вторник агентство УНН со ссылкой на правоохранительные органы.

Ранее бывший депутат украинского парламента от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук в своем Telegram-канале заявил, что парламентарий от партии "Слуга народа" Иванисов был осужден за изнасилование несовершеннолетней. Иванисов эту информацию отрицает, он разместил в Facebook фото-копию справки об отсутствии судимости.

"Иванисов был задержан 14 сентября 1995 года Куйбышевским райотделом милиции Запорожской области по статьям "изнасилование несовершеннолетней" "изнасилование несовершеннолетней неестественным образом" Уголовного кодекса Украины, который действовал в то время", - говорится в сообщении.

По данным агентства, Иванисов пробыл в СИЗО три дня, затем был отпущен по решению суда. "По информации источника в правоохранительных органах, 21 марта 1996 Иванисов был приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, из которых отбыл 2 года 6 месяцев исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.