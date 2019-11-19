В Волгограде грузовик на полном ходу протаранил более десяти машин

ВОЛГОГРАД, 19 ноя – РИА Новости. Грузовой автомобиль на полном ходу протаранил более десяти машин по попутной и встречной полосе в Грузовой автомобиль на полном ходу протаранил более десяти машин по попутной и встречной полосе в Волгограде , как минимум один человек пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе управление МВД по региону.

По информации ведомства, около 20.00 (19.00 мск) грузовой автомобиль, выезжая с улицы Герцена на 1-ю Продольную магистраль, не тормозя наехал на машины, которые двигались попутно и ему на встречу.

"Грузовой автомобиль снес более десяти машин. Причины устанавливаются, возможно отказали тормоза или уснул за рулем. На данный момент пока известно об одном пострадавшем", - сообщили РИА Новости в полиции.