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РИА Новости

В Волгограде грузовик на полном ходу протаранил более десяти машин

20:08 19.11.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобили полиции
Автомобили полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
ВОЛГОГРАД, 19 ноя – РИА Новости. Грузовой автомобиль на полном ходу протаранил более десяти машин по попутной и встречной полосе в Волгограде, как минимум один человек пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе управление МВД по региону.
По информации ведомства, около 20.00 (19.00 мск) грузовой автомобиль, выезжая с улицы Герцена на 1-ю Продольную магистраль, не тормозя наехал на машины, которые двигались попутно и ему на встречу.
"Грузовой автомобиль снес более десяти машин. Причины устанавливаются, возможно отказали тормоза или уснул за рулем. На данный момент пока известно об одном пострадавшем", - сообщили РИА Новости в полиции.
По словам собеседника, движение автотранспорта на этом участке затруднено, на месте работают сотрудники полиции.
Инспектор ГИБДД
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МВД РФВолгоградПроисшествия
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