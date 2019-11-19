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РИА Новости

Защита сестер Хачатурян попросила рассмотреть их дело судом присяжных

19:43 19.11.2019 (обновлено: 19:49 19.11.2019)
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© АГН "Москва" / Авилов АлександрСестры Хачатурян Ангелина и Крестина, обвиняемые в убийстве своего отца, в Басманном суде перед началом рассмотрения ходатайства следствия о продлении меры пресечения. 26 июня 2019
Сестры Хачатурян Ангелина и Крестина, обвиняемые в убийстве своего отца, в Басманном суде перед началом рассмотрения ходатайства следствия о продлении меры пресечения. 26 июня 2019
© АГН "Москва" / Авилов Александр
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Защита сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве собственного отца, просит о рассмотрении их дела с участием присяжных заседателей, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Липцер.
"Мы подали ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей", - сказал он, отметив, что считает такой суд более объективным.
По словам адвоката, защита также просила прекратить уголовное дело. Липцер заявил, что обвиняемые и их защитники закончили ознакомление с материалами дела, теперь оно уйдет в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, а затем в суд. Он не смог назвать сроки, но предположил, что в суд для рассмотрения по существу дело поступит в декабре.
Крестина Хачатурян и Ангелина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, в Басманном суде Москвы
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