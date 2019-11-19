Защита сестер Хачатурян попросила рассмотреть их дело судом присяжных

"Мы подали ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей", - сказал он, отметив, что считает такой суд более объективным.

По словам адвоката, защита также просила прекратить уголовное дело. Липцер заявил, что обвиняемые и их защитники закончили ознакомление с материалами дела, теперь оно уйдет в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, а затем в суд. Он не смог назвать сроки, но предположил, что в суд для рассмотрения по существу дело поступит в декабре.