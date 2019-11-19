В ДНР заявили о пяти нарушениях перемирия в Донбассе во вторник

"С начала текущих суток противник пять раз обстрелял территорию нашей республики... в результате целенаправленного обстрела населенного пункта Петровское с украинской стороны процесс разминирования был временно приостановлен. В целях безопасности сотрудники МЧС и СЦКК вынуждены были отойти на безопасное расстояние", - заявил председатель ведомства.