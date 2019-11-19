В ДНР заявили о пяти нарушениях перемирия в Донбассе во вторник

ДОНЕЦК, 19 ноя - РИА Новости. Украинские силовики пять раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе во вторник и сорвали процесс разминирования у населенного пункта Петровское в районе отвода сил и средств, заявил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что украинские силовики 13 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки.
"С начала текущих суток противник пять раз обстрелял территорию нашей республики... в результате целенаправленного обстрела населенного пункта Петровское с украинской стороны процесс разминирования был временно приостановлен. В целях безопасности сотрудники МЧС и СЦКК вынуждены были отойти на безопасное расстояние", - заявил председатель ведомства.
Отвод сил в районе поселка Петровское начался 9 ноября. С 13 ноября ополченцы и украинские силовики приступили к разминированию.