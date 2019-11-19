Пушков ответил на заявление Зеленского по Донбассу

МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о Донбассе.
Ранее Зеленский заявил, что намерен обсудить на встрече в "нормандском формате" конкретные сроки по возвращению Донбасса под контроль Киева.
Вчера, 11:25Крымский политолог: Зеленский пытается лавировать, а для мира нужно другоеДепутат Верховной рады Ренат Кузьмин рассказал, что, по его мнению, нужно сделать для прекращения войны в Донбассе. Крымский политолог Александр Форманчук в эфире радио Sputnik предположил, сможет ли Киев последовать этому совету.
Парламентарий отметил, что проект итогового документа уже согласован, несмотря на заявления киевских властей.
"Он полностью идет в русле Минских соглашений, устраивает Россию, не допускает их переписывания или изменения. Действия сторон и будут определяться этим документом", — написал Пушков в Twitter.
Ранее Елисейский дворец сообщил, что следующий "нормандский саммит" пройдет 9 декабря в Париже.
Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.