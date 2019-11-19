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РИА Новости

Минтранс изучит необходимость менять правила провоза животных в самолете

19:07 19.11.2019 (обновлено: 19:25 19.11.2019)
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© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в фотобанкМихаил Галин с котом Виктором
Михаил Галин с котом Виктором
© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Минтранс РФ изучает необходимость менять нормы провоза животных в самолетах, если она есть, то подготовит предложения, сообщил журналистам в кулуарах форума и выставки "Транспорт России" замминистра транспорта РФ Александр Юрчик.
СМИ ранее сообщали, что Общероссийское объединение пассажиров предложило Минтрансу ввести общие для всех авиакомпаний нормы перевозки домашних животных в самолетах. С предложениями изменить правила провоза животных также выступала Госдума.
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"Мы сейчас изучаем эту ситуацию ... установить единые нормы, также как и с единой нормой ручной клади - достаточно затруднительно. Можно установить нормы какие-то по весу, так же, как и с ручной кладью. Дело в том, что существует огромное количество модификаций воздушных судов, и установить единую норму - это только создать дополнительные проблемы пассажирам. Поэтому мы устанавливаем некие единые общие требования, а каждая авиакомпания, в зависимости от своей политики, возможностей, эксплуатируемых воздушных судов, устанавливает более конкретно. Мы увидели, что существует проблема, возникла проблема, решена она была, может быть, не лучшим образом, хотя признаем, что и пассажир себя вел не совсем корректно", - сказал Юрчик.
Он добавил, что ведомство постарается найти решение, которое не будет в ущерб ни безопасности полетов, ни животным. "Будем готовить какие-то предложения, это не будет долгая история. ... Мы сначала посмотрим, есть ли необходимость их менять", - отметил он.
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© РИА Новости / Виталий ПодвицкийУ него просто кость пушистая
У него просто кость пушистая
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
У него просто кость пушистая
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