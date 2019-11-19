Минтранс изучит необходимость менять правила провоза животных в самолете

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Минтранс РФ изучает необходимость менять нормы провоза животных в самолетах, если она есть, то подготовит предложения, сообщил журналистам в кулуарах форума и выставки "Транспорт России" замминистра транспорта РФ Александр Юрчик.
СМИ ранее сообщали, что Общероссийское объединение пассажиров предложило Минтрансу ввести общие для всех авиакомпаний нормы перевозки домашних животных в самолетах. С предложениями изменить правила провоза животных также выступала Госдума.
15 ноября, 19:32АкцентыБро ‒ не багаж! Коты в России больше, чем… в других местахСтрах, горькая обида. Озарение, хитрость, преодоление ‒ и счастливый (почти) финал. Разыгравшаяся на российских авиалиниях драма была бы достойна пера Шекспира. Если бы среди котов нашелся свой Шекспир. За неимением такового за дело взялся Рунет.
"Мы сейчас изучаем эту ситуацию ... установить единые нормы, также как и с единой нормой ручной клади - достаточно затруднительно. Можно установить нормы какие-то по весу, так же, как и с ручной кладью. Дело в том, что существует огромное количество модификаций воздушных судов, и установить единую норму - это только создать дополнительные проблемы пассажирам. Поэтому мы устанавливаем некие единые общие требования, а каждая авиакомпания, в зависимости от своей политики, возможностей, эксплуатируемых воздушных судов, устанавливает более конкретно. Мы увидели, что существует проблема, возникла проблема, решена она была, может быть, не лучшим образом, хотя признаем, что и пассажир себя вел не совсем корректно", - сказал Юрчик.
Он добавил, что ведомство постарается найти решение, которое не будет в ущерб ни безопасности полетов, ни животным. "Будем готовить какие-то предложения, это не будет долгая история. ... Мы сначала посмотрим, есть ли необходимость их менять", - отметил он.
"Возможно ли доплачивать за перевес - мы посмотрим", - сказал он.
Ранее пассажир "Аэрофлота" Михаил Галин сообщил в Facebook, что перевозчик потребовал сдать его питомца - кота Виктора - в багаж, так как его вес превышал установленные нормы. Кота не пускали в салон даже за дополнительную плату. Тогда пассажир прибег к хитрости: при досмотре он показал другое животное и получил посадочный талон, по которому полетел Виктор. За это авиакомпания исключила Галина из программы лояльности. Мили, накопленные за время его участия в программе, будут аннулированы, а счет участника – закрыт, отметили в "Аэрофлоте". История вызвала общественный резонанс.
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