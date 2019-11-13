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РИА Новости

В Госдуме предложили "Аэрофлоту" пересмотреть правила перевозки животных

08:54 13.11.2019 (обновлено: 11:08 13.11.2019)
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© Фото : Страница в Facebook Михаила Галина Михаил Галин и его кот по кличке Виктор во время путешествия по маршруту Рига - Москва - Владивосток
Михаил Галин и его кот по кличке Виктор во время путешествия по маршруту Рига - Москва - Владивосток
© Фото : Страница в Facebook Михаила Галина
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов направил депутатский запрос главе "Аэрофлота" Виталию Савельеву с просьбой вернуть аннулированные мили хозяину толстого кота и пересмотреть правила перевозки животных на рейсах компании, в том числе предусмотреть возможность оплаты за перевес.
"Направил депутатский запрос Савельеву с просьбой вернуть аннулированные мили хозяину толстого кота и пересмотреть правила перевозки животных на рейсах компании в сторону их большей гибкости", - сказал Бурматов РИА Новости.
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"Считаю, что в таких случаях у пассажира, не имеющего возможности сдать животное в багаж по причине состояния здоровья питомца или слишком длительного перелёта, который животное может не перенести, должна быть возможность заплатить за перевес и везти его с собой", - добавил глава думского комитета.
Ранее пассажир "Аэрофлота" Михаил Галин написал в соцсети Facebook, что перевозчик потребовал сдать его питомца - кота Виктора - в багаж, так как его вес превышал установленные нормы. Кота не пускали в салон даже за дополнительную плату. Тогда пассажир прибег к хитрости: при досмотре он показал другое животное и получил посадочный талон, по которому полетел Виктор. За это авиакомпания исключила Галина из программы лояльности. Мили, накопленные за время его участия в программе, будут аннулированы, а счет участника – закрыт, отметили в "Аэрофлоте".
Скандал с аннулированием миль и подменой кота вызвал общественный резонанс. На странице Галина в Facebook опубликовано множество сообщений от пользователей, которые поддерживают мужчину и его питомца. Кто-то предлагает ему бесплатные поездки в такси, часть - свои накопленные мили в "Аэрофлоте".
Как ранее заявлял "Аэрофлот", проверка показала, что пассажир допустил "ряд грубых нарушений правил перевозки багажа: не сдал животное весом более восьми килограммов для перевозки в багаж, вынимал животное из контейнера на борту".
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"Странно гордиться пренебрежением нормами"

В свою очередь, телеведущий Евгений Попов выразил мнение, что нарушивший правила пассажир был наказан достаточно легко.
По его словам, странно гордиться пренебрежением нормами, известными всем.
Журналист рассказал, что сам неоднократно совершал полеты с собакой, но ни разу не ставил под сомнение существующие правила.
"Сердце кровью обливалось, когда отдавали Байдена сотрудникам аэропорта. Любимая собака. Но, черт побери, правила. И почему я их должен соблюдать, а мой земляк – нет. <…> Хочешь жить в нормальной стране – соблюдай нормы и правила!" — написал он в своем Telegram-канале.

"Все правила в авиации написаны кровью"

Главный редактор портала avia.ru, авиационный эксперт Роман Гусаров назвал правомерной реакцию компании "Аэрофлот", которая лишила бонусных миль хозяина толстого кота Виктора.
"Можно было реагировать, можно было не реагировать. В любом случае это право компании, ведь речь идет о программе лояльности. Она же называется программа лояльности — это некие бонусы, подарки лояльным пассажирам, пассажирам, лояльным компании. Если пассажир проявляет свою нелояльность, то есть нарушает правила авиакомпании, умышленно их обходит, а потом еще рассказывает всем, как это надо делать, то, конечно, хозяин компании вправе этих подарков его лишить", — пояснил Гусаров.
Эксперт отметил, что Галин по сути "создал прецедент и показал всем, как можно".
"Этого парня у нас возвели в ранг героя, он молодец, обманул компанию и все ему аплодируют, все поздравляют котика и его хозяина <…> Может, компания подсчитала, что если сейчас не ответить на это, то это может превратиться в целый флешмоб "Перевези котика", а угроза подобных санкций остановит подобные течения", — предположил Гусаров.
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По словам эксперта, важно не забывать и про вопрос безопасности. "Не люблю эту фразу, но на самом деле все правила в авиации написаны кровью", — напомнил он.
Тот же восьмикилограммовый кот на коленях у хозяина в экстренной ситуации на может превратиться "в снаряд, который будет калечить пассажиров" и вряд ли выживет сам. При этом в закрепленной клетке в багажном отсеке он уже не будет представлять угрозы, пояснил Гусаров.
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Виталий СавельевАэрофлотГосдума РФВладимир БурматовОбщество
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