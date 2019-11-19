Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Формирующиеся звезды в галактике Большое Магелланово облако
РИА Наука
2019-11-19T18:52+0300
https://ria.ru/20191119/1561134429.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156112/87/1561128729_0:215:1440:1025_1036x0_80_0_0_40cf05feabd80dbcb9c7aae22d1714b9.jpg
РИА Новости

Ученые на XFEL впервые наблюдали за жизнью белков в реальном времени

18:52 19.11.2019
330
© European XFEL / Blue Clay StudiosСхема эксперимента. Микрокристаллы вводятся вверху слева. Реакция инициируется импульсами лазера слева в центре, попадающими в белки внутри кристаллов. Атомная структура белка исследуется с помощью рентгеновских импульсов (слева внизу).
Схема эксперимента. Микрокристаллы вводятся вверху слева. Реакция инициируется импульсами лазера слева в центре, попадающими в белки внутри кристаллов. Атомная структура белка исследуется с помощью рентгеновских импульсов (слева внизу).
© European XFEL / Blue Clay Studios
Схема эксперимента. Микрокристаллы вводятся вверху слева. Реакция инициируется импульсами лазера слева в центре, попадающими в белки внутри кристаллов. Атомная структура белка исследуется с помощью рентгеновских импульсов (слева внизу).
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Ученые на установке EuXFEL — Европейском рентгеновском лазере на свободных электронах — впервые смогли наблюдать в реальном времени, как меняется структура белков, и сняли первый в истории молекулярный фильм. Описание исследования опубликовано в журнале Nature Methods.
EuXFEL генерирует интенсивное рентгеновское излучение в виде чрезвычайно коротких импульсов, продолжительностью не более 100 фемтосекунд. Это позволяет исследовать сверхбыстрые химические реакции, наблюдая все этапы преобразования вещества.
Американские ученые под руководством Мариуса Шмидта (Marius Schmidt) из Университета Висконсин-Милуоки разработали эксперимент по изучению преобразований белков под действием света.
Для того чтобы разобраться в реакциях белковой химии, отвечающих за все жизненно важные функции организмов, необходимо увидеть, как молекулы изменяются, взаимодействуя друг с другом. Так как эти изменения очень быстрые, наблюдения должны проводиться со сверхкоротким шагом, чтобы проследить все этапы, и по возможности выделить те, где происходят сбои, которые могут стать причиной заболеваний.
Европейский лазер на свободных электронах XFEL
23 января, 16:02РИА Наука
Мощнейший рентгеновский лазер мира XFEL вышел на полную мощность
Первый эксперимент по наблюдению за изменением формы белков Шмидт и его коллеги поставили в 2014 году в Национальной ускорительной лаборатории SLAC Министерства энергетики США в Калифорнии. Там ученые впервые смогли задокументировать атомные изменения в белковых образцах.
В 2016 году с помощью американской установки XFEL им удалось повысить детальность своих наблюдений и отобразить перегруппировку атомов в диапазоне времени от нескольких фемтосекунд до трех пикосекунд. Изменения, происходящие во временном масштабе более 100 пикосекунд, уже были зафиксированы ранее с использованием других источников рентгеновского излучения.
Таким образом, оставался неисследованным диапазон от 3 до 100 пикосекунд, и для этого ученые приехали на EuXFEL, где вместе со своими немецкими коллегами провели завершающий этап эксперимента.
Суть метода рентгеновской кристаллографии заключается в том, что кристаллы, содержащие белки, облучаются лазером и одновременно подвергаются воздействию рентгеновских импульсов. Дифракция лучей — рассеяние их по определенной схеме — показывает местоположение атомов в кристалле.
Быстрые импульсы рентгеновского излучения создают двухмерные снимки каждого образца с сотен тысяч углов, под которыми луч попадает на кристалл. После цифровой обработки они преобразуются в движущиеся трехмерные изображения, которые показывают изменения в расположении атомов с течением времени — "белковые" фильмы.
Европейский лазер на свободных электронах XFEL
7 ноября, 16:18РИА Наука
Ученые предсказали, что будет с металлом под воздействием мощного лазера
Следующая задача состояла в том, чтобы проанализировать полученные данные и построить карты структурных изменений белков. Дело в том, что из миллионов рентгеновских импульсов, которые создает XFEL, большинство вообще не попадают в цель. Кристалла достигают только 1-2 процента импульсов, остальные создают "шум", который необходимо удалить из данных. Для этого ученые написали специальную программу.
"Создание карт физического функционирования белка открывает двери для ответов на гораздо более серьезные биологические вопросы, — приводятся в пресс-релизе университета слова профессора Шмидта. — Теперь EuXFEL можно рассматривать как инструмент, который помогает спасать жизни людей".
Результаты исследования на EuXFEL знаменуют собой новый этап исследований белков, позволяющий разобраться, какие функциональные структурные преобразования происходят в этих молекулах, понять динамику биологических процессов, в которых они участвуют.
1410000
Обсудить 1
РИА НаукабиологияЕвропейское агентство XFELОткрытия - РИА Наука
Рекомендуем
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас на заседании Совета министров Союзного государства России и Белоруссии
Российско-белорусские переговоры продолжаются более пяти часов
Суп
Ученые обнаружили неожиданную пользу бульонов
Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы Майя Косьянчич
ЕС считает передачу Украине задержанных кораблей давно назревшим решением
Молодые ученые в лаборатории
Ученые нашли способ вывести работу нанопринтеров на новый уровень
Пивной фестиваль в Мюнхене
Ученые рассказали, чем различается мозг новичка и эксперта
Первая полная геоморфологическая карта Титана, основанная на снимках автоматической межпланетной станции Кассини, которая находилась на орбите Сатурна с 2004 по 2017 год
Планетологи составили первую полную карту поверхности Титана
Дайвер с белой акулой
Создан материал для гидрокостюмов, защищающий от укусов акул
Председатель правительства России Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас на заседании Совета министров Союзного государства России и Белоруссии
Медведев рассказал о трудностях при интеграции с Белоруссией
Строительство газопровода Турецкий поток
"Газпром" заполнил обе нитки "Турецкого потока" газом
Подполковник армии США, ветеран иракской войны Александр Виндман
Американскому подполковнику предлагали стать главой Минобороны Украины
Компрессорная установка Креховского месторождения природного газа
В "Нафтогазе" ответили на предложение России по скидке на газ
Актриса Вупи Голдберг
Вупи Голдберг рассказала, почему предпочитает жить одна
Измерение сахара в крови
Очищение от поврежденных клеток помогает восстановить сосуды при диабете
Граница Южной Осетии и Грузии
В Южной Осетии заявили, что грузинский врач умышленно нарушил границу
Военнослужащие ВСУ в Донбассе
Пушков ответил на заявление Зеленского по Донбассу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:32В Греции турист получил сильный ожог, отправившись на потухший вулкан
02:27Действия правительства Никарагуа нарушают конституцию, заявила комиссия ОАГ
02:06Генсек ОПЕК заявил о высоком уровне сотрудничества организации с Россией
01:51Эксперт рассказал, как российские вузы могут попасть в топ-100
01:27Джонсон победил на дебатах с Корбином, но с минимальным отрывом
01:26Россиян предложили штрафовать за шумное поведение ночью
01:21Корбин считает необходимым усовершенствовать британскую монархию
01:14Дженнифер Лопес утверждает, что за "Стриптизерш" ей не заплатили
01:05В МИД рассказали, почему важно восстановить мир в Афганистане
01:00В Боливии в столкновениях у НПЗ погибли три человека
00:57На Украине рассказали, почему не стоит доверять Зеленскому
00:55Волкер не верит обвинениям в коррупции против Байдена
00:53Власти Австрии превратят дом Гитлера в отдел полиции
00:43Нетаньяху призвал партии создать кабмин для аннексии Иорданской долины
00:41В Индии деревенские жители избили австралийского туриста
00:38В ЦМТ пройдет ежегодный инвестфорум "Россия зовет!"
00:35В Москве секретари совбезов стран СНГ обсудят вопросы безопасности
00:31Медведев обсудит правозащитную деятельность "Единой России"
00:30Трамп воспринял избрание Зеленского с глубоким скептицизмом, заявил Волкер
00:29Соловьев раскритиковал Зеленского за его поведение
Лента новостейМолния