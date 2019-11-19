Посол Сирии назвал последствия вмешательства во внутренние дела страны

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Пример Сирии показывает опасность вмешательства во внутренние дела государств, миролюбивые страны должны объединить усилия для борьбы с подобным явлением, заявил посол САР в России Риад Хаддад.
"Внешнее вмешательство во внутренние дела Сирии и посягательство на ее суверенитет привели к восьмилетней войне и сотням тысяч погибших и раненых и миллионам вынужденных покинуть свои дома. Это вмешательство негативно воздействовало на настоящее и будущее сирийского народа и останавливало процессы развития и экономического благополучия. В этом заключается опасность вмешательства во внутренние дела стран и посягательства на их суверенитет, поскольку эти незаконные действия всегда ведут к войнам, кровопролитию и дестабилизации стран всего мира", - сказал посол на заседании временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ в МИА "Россия сегодня".
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Посол заявил, что поэтому "все миролюбивые страны, которые стремятся поддерживать международную стабильность и безопасность, должны противостоять подобным действиям, особенно со стороны США и их союзников".
"Должны объединить свои усилия для борьбы с этим опасным международным явлением и ни в коем случае не должны соглашаться с любыми формами вмешательства во внутренние дела суверенных стран, каких бы на это ни было предлогов и оправданий", - сказал посол.