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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
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РИА Новости

Посол Сирии назвал последствия вмешательства во внутренние дела страны

18:46 19.11.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и Полномочный посол Сирийской Арабской Республики в Российской Федерации Рияд Хаддад
Чрезвычайный и Полномочный посол Сирийской Арабской Республики в Российской Федерации Рияд Хаддад
© РИА Новости / Максим Блинов
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Чрезвычайный и Полномочный посол Сирийской Арабской Республики в Российской Федерации Рияд Хаддад . Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Пример Сирии показывает опасность вмешательства во внутренние дела государств, миролюбивые страны должны объединить усилия для борьбы с подобным явлением, заявил посол САР в России Риад Хаддад.
"Внешнее вмешательство во внутренние дела Сирии и посягательство на ее суверенитет привели к восьмилетней войне и сотням тысяч погибших и раненых и миллионам вынужденных покинуть свои дома. Это вмешательство негативно воздействовало на настоящее и будущее сирийского народа и останавливало процессы развития и экономического благополучия. В этом заключается опасность вмешательства во внутренние дела стран и посягательства на их суверенитет, поскольку эти незаконные действия всегда ведут к войнам, кровопролитию и дестабилизации стран всего мира", - сказал посол на заседании временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ в МИА "Россия сегодня".
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Он отметил, что опыт Сирии за последние восемь лет доказал всему миру, что некоторые страны, особенно США и их союзники по НАТО, нарушают наиболее важные мировые правовые нормы и основы нынешних международных отношений.
Посол заявил, что поэтому "все миролюбивые страны, которые стремятся поддерживать международную стабильность и безопасность, должны противостоять подобным действиям, особенно со стороны США и их союзников".
"Должны объединить свои усилия для борьбы с этим опасным международным явлением и ни в коем случае не должны соглашаться с любыми формами вмешательства во внутренние дела суверенных стран, каких бы на это ни было предлогов и оправданий", - сказал посол.
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