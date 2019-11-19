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РИА Новости

В Нижегородской области исполнение нацпроектов оценят до середины декабря

18:20 19.11.2019
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© РИА Новости / Нина ЗотинаГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
© РИА Новости / Нина Зотина
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 ноя - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил оценить итоги исполнения национальных проектов в 2019 году во всех районах и городах региона до середины декабря, сообщает пресс-служба областного правительства.
Глава региона в ходе оперативного совещания с членами областного правительства напомнил об ответственности за реализацию национальных проектов.
"По поручению главы региона до середины декабря в муниципальных районах и городских округах Нижегородской области должны быть проведены заседания, в ходе которых представители областного правительства совместно с представителями на местах оценят итоги исполнения национальных проектов в 2019 году. Исполнение может быть признано надлежащим, удовлетворительным или неудовлетворительным", - говорится в сообщении.
Качество исполнения нацпроекта признается неудовлетворительным при недостижении целевых показателей в части кассового исполнения или нарушении сроков ввода объектов без объективных причин и оснований.
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"Свою оценку получит каждый муниципалитет или городской округ. Если она окажется неудовлетворительной, то будут приняты самые жесткие решения. Буду последовательным в этом вопросе, даже если самому будет некомфортно", - заявил Никитин.
Глава региона добавил, что поручение об исполнении нацпроектов будет подготовлено и в отношении членов правительства.
Никитин отметил, что реализация нацпроектов в области в целом не вызывает опасений, однако до конца года остается мало времени. "В случае, если будут отставания по срокам, то я буду принимать жесткие кадровые решения, вплоть до увольнения. Не может быть ни малейшего самооправдания. Сейчас от каждого требуются реальные результаты по выполнению задач, которые поставил перед нами президент России Владимир Путин", - сказал губернатор.
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Глеб НикитинВладимир ПутинНижегородская областьОбщество
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