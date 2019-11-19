В Нижегородской области исполнение нацпроектов оценят до середины декабря

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 ноя - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил оценить итоги исполнения национальных проектов в 2019 году во всех районах и городах региона до середины декабря, сообщает пресс-служба областного правительства.

Глава региона в ходе оперативного совещания с членами областного правительства напомнил об ответственности за реализацию национальных проектов.

"По поручению главы региона до середины декабря в муниципальных районах и городских округах Нижегородской области должны быть проведены заседания, в ходе которых представители областного правительства совместно с представителями на местах оценят итоги исполнения национальных проектов в 2019 году. Исполнение может быть признано надлежащим, удовлетворительным или неудовлетворительным", - говорится в сообщении.

Качество исполнения нацпроекта признается неудовлетворительным при недостижении целевых показателей в части кассового исполнения или нарушении сроков ввода объектов без объективных причин и оснований.

"Свою оценку получит каждый муниципалитет или городской округ. Если она окажется неудовлетворительной, то будут приняты самые жесткие решения. Буду последовательным в этом вопросе, даже если самому будет некомфортно", - заявил Никитин.

Глава региона добавил, что поручение об исполнении нацпроектов будет подготовлено и в отношении членов правительства.