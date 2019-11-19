Киселев назвал принятие в I чтении законопроекта о виноделии вдохновляющим

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Генеральный директор МИА "Россия сегодня" и председатель Союза виноградарей и виноделов России Генеральный директор МИА "Россия сегодня" и председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев прокомментировал принятие в первом чтении законопроекта, вводящего комплексное правовое регулирование в сфере виноделия.

"Большое дело. Оздоровление отрасли началось. Законопроект пользуется поддержкой среди основных производителей. Вдохновляющее событие", — сказал Киселев РИА Новости.

Законопроект устанавливает, в частности, правовые и организационные основы производства, оборота и потребления продукции виноградарства и виноделия. Одна из основных целей — повышение качества и конкурентоспособности продукции из российского винограда.

Документ вводит ряд терминов. Так, вином предлагается считать пищевую алкогольную сельскохозяйственную винодельческую продукцию с содержанием этилового спирта от 7,5 до 18 процентов, изготовленную исключительно в результате брожения свежего винограда или виноградного сусла.

Другое новое понятие — "вино России": это напиток, произведенный исключительно из винограда, выращенного на территории страны.

Еще одна новелла документа — запрет на использование винограда, вина и виноградного сусла, импортированных в Россию.

Отделить вино от фальсификата

Авторы законопроекта указывают, что в России нет систематизированной правовой базы, регулирующей отношения в данной сфере. Действующие нормативные акты ориентированы на крепкое спиртное и практически не учитывают специфику винодельческого производства.

"В целях противодействия незаконному производству и обороту винодельческой продукции законопроектом вводятся специальные нормы, определяющие, какая винодельческая продукция признается фальсифицированной, недоброкачественной и контрафактной, а также устанавливается запрет на производство и оборот такой продукции", — отмечается в пояснительной записке.

Проект устанавливает, что фальсифицированной продукцией будут считаться напитки с ложной информацией о составе, свойствах, происхождении или производителе.

Могут появиться особенности маркировки вина при розничной продаже. Например, производители и продавцы должны будут предоставить потребителю информацию о сорте, происхождении и годе урожая винограда, из которого произведено вино.

На этикетке и контрэтикетке виноградосодержащего алкоголя крепостью не более 22 процентов должно быть указано, что эти напитки не являются вином. В магазине они будут продаваться отдельно.

Революция в виноделии

Отрасль и эксперты возлагают определенные надежды на законопроект. Дмитрий Киселев ранее заявлял, что законопроект о виноделии в России — настоящая революция, поскольку подобного закона в истории страны не было.

Глава "Массандры" Янина Павленко в интервью РИА Новости заявила, что вопрос необходимости закона назрел очень много лет назад. Однако, по ее словам, сейчас государство уделяет активнейшее внимание виноградарству и виноделию, в том числе своими мерами поддержки.

Гендиректор завода шампанских вин "Новый Свет" Алексей Пугачев указывал, что проект направлен на защиту законопослушных производителей, устанавливая жесткую ответственность за некачественную и фальсифицированную продукцию.

От принятия документа могут выиграть и покупатели вина. Так, депутат Госдумы от Крыма Константин Бахарев отмечал, что принятие законопроекта позволит отделить на полках магазинов вина от винных напитков.