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РИА Новости

Киселев назвал принятие в I чтении законопроекта о виноделии вдохновляющим

18:15 19.11.2019 (обновлено: 19:51 19.11.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкГенеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Генеральный директор МИА "Россия сегодня" и председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев прокомментировал принятие в первом чтении законопроекта, вводящего комплексное правовое регулирование в сфере виноделия.
"Большое дело. Оздоровление отрасли началось. Законопроект пользуется поддержкой среди основных производителей. Вдохновляющее событие", — сказал Киселев РИА Новости.
Законопроект устанавливает, в частности, правовые и организационные основы производства, оборота и потребления продукции виноградарства и виноделия. Одна из основных целей — повышение качества и конкурентоспособности продукции из российского винограда.
Документ вводит ряд терминов. Так, вином предлагается считать пищевую алкогольную сельскохозяйственную винодельческую продукцию с содержанием этилового спирта от 7,5 до 18 процентов, изготовленную исключительно в результате брожения свежего винограда или виноградного сусла.
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Другое новое понятие — "вино России": это напиток, произведенный исключительно из винограда, выращенного на территории страны.
Еще одна новелла документа — запрет на использование винограда, вина и виноградного сусла, импортированных в Россию.

Отделить вино от фальсификата

Авторы законопроекта указывают, что в России нет систематизированной правовой базы, регулирующей отношения в данной сфере. Действующие нормативные акты ориентированы на крепкое спиртное и практически не учитывают специфику винодельческого производства.
"В целях противодействия незаконному производству и обороту винодельческой продукции законопроектом вводятся специальные нормы, определяющие, какая винодельческая продукция признается фальсифицированной, недоброкачественной и контрафактной, а также устанавливается запрет на производство и оборот такой продукции", — отмечается в пояснительной записке.
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Проект устанавливает, что фальсифицированной продукцией будут считаться напитки с ложной информацией о составе, свойствах, происхождении или производителе.
Могут появиться особенности маркировки вина при розничной продаже. Например, производители и продавцы должны будут предоставить потребителю информацию о сорте, происхождении и годе урожая винограда, из которого произведено вино.
На этикетке и контрэтикетке виноградосодержащего алкоголя крепостью не более 22 процентов должно быть указано, что эти напитки не являются вином. В магазине они будут продаваться отдельно.

Революция в виноделии

Отрасль и эксперты возлагают определенные надежды на законопроект. Дмитрий Киселев ранее заявлял, что законопроект о виноделии в России — настоящая революция, поскольку подобного закона в истории страны не было.
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Глава "Массандры" Янина Павленко в интервью РИА Новости заявила, что вопрос необходимости закона назрел очень много лет назад. Однако, по ее словам, сейчас государство уделяет активнейшее внимание виноградарству и виноделию, в том числе своими мерами поддержки.
Гендиректор завода шампанских вин "Новый Свет" Алексей Пугачев указывал, что проект направлен на защиту законопослушных производителей, устанавливая жесткую ответственность за некачественную и фальсифицированную продукцию.
От принятия документа могут выиграть и покупатели вина. Так, депутат Госдумы от Крыма Константин Бахарев отмечал, что принятие законопроекта позволит отделить на полках магазинов вина от винных напитков.
По мнению главного редактора сайта "Наше вино" Дмитрия Ковалева, принятие закона создаст предпосылки для трудоустройства многих людей в сельских регионах и для развития территорий, где возможно виноградарство и виноделие.
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Госдума РФДмитрий КиселевРоссияЭкономика
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