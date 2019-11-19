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РИА Новости

Госдума приняла законопроект о виноделии в первом чтении

17:29 19.11.2019 (обновлено: 17:37 19.11.2019)
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© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкБутылки вина на конвейере
Бутылки вина на конвейере
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
Бутылки вина на конвейере. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о виноградарстве и виноделии в России, вводящий единое комплексное правовое регулирование в сфере производства и оборота продукции виноделия.
Документ внесла группа депутатов, среди которых Сергей Неверов, Владимир Жириновский, Геннадий Онищенко, Анатолий Аксаков и Владимир Кашин.
Законопроект направлен на повышение качества продукции и конкурентоспособности напитков, произведенных из российского винограда.
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"По сути, он станет базовым для отрасли – практически с нуля создается правовое регулирование отечественного виноградарства и виноделия", - заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Он отметил, что российское вино должно производиться только из выращенного в стране винограда и законопроектом создаются для этого все условия.
В документе формулируются основные понятия, устанавливаются особые требования к сырью и материалам, а также предусматривается поддержка отечественных производителей и защита потребителей от подделок.
"Создание отрасли виноградарства и виноделия сыграет серьезную роль в развитии экономики страны – за счет новых рабочих мест, импортозамещения и дополнительных доходов в бюджеты регионов – Краснодара, Крыма, Севастополя, Ростовской области, Дагестана, Ставрополя, Волгограда и Астрахани", – полагает Володин.
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В целях противодействия незаконному производству и обороту винодельческой продукции законопроектом вводятся специальные нормы, определяющие, какая продукция признается фальсифицированной, недоброкачественной и контрафактной, а также вводится запрет на производство и оборот такой продукции. Так, фальсификатом будут считаться напитки, которые сопровождаются ложной или неточной информацией, вводящей потребителя в заблуждение относительно состава, свойств, качеств, происхождения или производителя.
Могут появиться и особенности маркировки и продажи вина в рознице. В частности, производители и продавцы должны будут довести до сведения потребителей информацию о сорте, месте происхождения и годе урожая винограда, из которого произведено вино. На этикетке виноградосодержащего алкоголя крепостью не более 22% должно быть указано, что эти напитки не считаются вином. При этом в торговом зале продажа подобных напитков будет отделена от вина, тогда как размещение на полках магазинов напитков из российского винограда будет сопровождаться надписью "Вино России".
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