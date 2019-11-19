Госдума приняла законопроект о виноделии в первом чтении

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о виноградарстве и виноделии в России , вводящий единое комплексное правовое регулирование в сфере производства и оборота продукции виноделия.

Документ внесла группа депутатов, среди которых Сергей Неверов, Владимир Жириновский, Геннадий Онищенко, Анатолий Аксаков и Владимир Кашин.

Законопроект направлен на повышение качества продукции и конкурентоспособности напитков, произведенных из российского винограда.

"По сути, он станет базовым для отрасли – практически с нуля создается правовое регулирование отечественного виноградарства и виноделия", - заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что российское вино должно производиться только из выращенного в стране винограда и законопроектом создаются для этого все условия.

В документе формулируются основные понятия, устанавливаются особые требования к сырью и материалам, а также предусматривается поддержка отечественных производителей и защита потребителей от подделок.

"Создание отрасли виноградарства и виноделия сыграет серьезную роль в развитии экономики страны – за счет новых рабочих мест, импортозамещения и дополнительных доходов в бюджеты регионов – Краснодара, Крыма, Севастополя, Ростовской области, Дагестана, Ставрополя, Волгограда и Астрахани", – полагает Володин.

В целях противодействия незаконному производству и обороту винодельческой продукции законопроектом вводятся специальные нормы, определяющие, какая продукция признается фальсифицированной, недоброкачественной и контрафактной, а также вводится запрет на производство и оборот такой продукции. Так, фальсификатом будут считаться напитки, которые сопровождаются ложной или неточной информацией, вводящей потребителя в заблуждение относительно состава, свойств, качеств, происхождения или производителя.