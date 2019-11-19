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РИА Новости

АТОР: россияне стали реже интересоваться новогодними турами в Европу

18:43 19.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкРождественская ярмарка "Штрицельмаркт" в Дрездене, Германия
Рождественская ярмарка Штрицельмаркт в Дрездене, Германия
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Практически все европейские туристические направления в период новогодних каникул из-за отсутствия чартерного авиасообщения требуют от россиян больших затрат по сравнению с экзотическими странами, что приводит к очевидной стагнации спроса на такие путешествия, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Она назвала наиболее востребованные туристические направлений у россиян на новогодние праздники и обратила внимание, что если не считать Турции, европейских стран в этом списке нет.
В список стран, где январский отдых наиболее востребован нашими соотечественниками, вошли Таиланд, ОАЭ, Куба, Доминикана, Вьетнам, Турция, Шри-Ланка, Индия (Гоа), Индонезия и Малайзия.
"Практически все популярные новогодние направления обслуживаются чартерными авиаперевозками. Соответственно, стоимость путевок на неделю в бюджетных отелях варьировалась от 45-50 тысяч рублей на человека. Для новогодних туров это достаточно низкая цена. В прошлом году средняя продаваемая цена путевок по экзотическим направлениям составляла 75-80 тысяч рублей на человека", – пояснила представитель АТОР.
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При этом она подчеркнула, что на европейских направлениях практически нет чартерных рейсов. "Все турпакеты предлагаются на основе перелетов регулярными авиалиниями, которые еще и подорожали на 10-15% по сравнению с прошлым годом, — сказала Ломидзе. — Таким образом, туры на пять-шесть дней с проживанием в отелях категории три "звезды" обходятся как минимум в 80-90 тысяч рублей на человека. Это дороже, чем отдых на экзотическом направлении".
Из-за этого, по словам представителя АТОР, европейские направления показывают либо осторожную динамику в 2-3% (горнолыжная Италия), либо стагнацию. "Снижения спроса на европейских направлениях туроператоры не отмечают, но и очевидного прироста ни одна европейская страна пока не продемонстрировала", — добавила представитель турбизнеса.
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