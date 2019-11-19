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РИА Новости

В Алтайском крае более 300 человек примут участие в слете сельской молодежи

18:09 19.11.2019
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© РИА Новости / Валерий Шустов / Перейти в фотобанкСело Белокуриха
Село Белокуриха
© РИА Новости / Валерий Шустов
Перейти в фотобанк
БАРНАУЛ, 19 ноя - РИА Новости. Более 300 человек из 11 регионов России примут участие в XI слёте сельской молодёжи Сибирского федерального округа "Территория развития: Сибирь", который пройдет с 19 по 22 ноября в городе Белокурихе Алтайского края, сообщает пресс-служба правительства региона.
В работе слета примут участие делегаты из Алтайского и Красноярского краев, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Томской и Ульяновской областей, республик Алтай, Тува и Хакасия.
"Мероприятие объединит 300 инициативных молодых людей, нацеленных на развитие и укрепление сельской экономики, улучшение жизни на селе. Образовательная программа мероприятия пройдет на четырех площадках: "Креативная экономика", "Мой бизнес", "Российский союз сельской молодёжи", "Создание многофункциональных молодежных общественных пространств в сельских территориях", - говорится в сообщении.
С эффективными технологиями, механизмами и практиками развития сельских территорий участников познакомят эксперты из Москвы, Ульяновска, Липецка, Новосибирской и Кемеровской областей и Алтайского края.
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В рамках деловых экскурсионных программ участники слета пройдут стажировки и мастер-классы, участников познакомят с деятельностью перерабатывающих предприятий Алтайского края. Наряду с образовательными и экскурсионными мероприятиями участников ожидает насыщенная творческая, интеллектуальная и тимбилдинг программа.
Ожидается, что по результатам мероприятия будет сформировано активно действующее сообщество уровня Сибирского федерального округа, в состав которого войдут молодые люди, обученные современным технологиям создания в сельских территориях молодежной общественной инфраструктуры, а также будет сформирован банк кейсов для дальнейшего тиражирования в субъектах Сибирского федерального округа.
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