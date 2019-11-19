В Алтайском крае более 300 человек примут участие в слете сельской молодежи

БАРНАУЛ, 19 ноя - РИА Новости. Более 300 человек из 11 регионов России примут участие в XI слёте сельской молодёжи Сибирского федерального округа "Территория развития: Сибирь", который пройдет с 19 по 22 ноября в городе Белокурихе Более 300 человек из 11 регионов России примут участие в XI слёте сельской молодёжи Сибирского федерального округа "Территория развития: Сибирь", который пройдет с 19 по 22 ноября в городе Белокурихе Алтайского края , сообщает пресс-служба правительства региона.

В работе слета примут участие делегаты из Алтайского и Красноярского краев, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Томской и Ульяновской областей, республик Алтай, Тува и Хакасия.

"Мероприятие объединит 300 инициативных молодых людей, нацеленных на развитие и укрепление сельской экономики, улучшение жизни на селе. Образовательная программа мероприятия пройдет на четырех площадках: "Креативная экономика", "Мой бизнес", "Российский союз сельской молодёжи", "Создание многофункциональных молодежных общественных пространств в сельских территориях", - говорится в сообщении.

С эффективными технологиями, механизмами и практиками развития сельских территорий участников познакомят эксперты из Москвы, Ульяновска, Липецка, Новосибирской и Кемеровской областей и Алтайского края.

В рамках деловых экскурсионных программ участники слета пройдут стажировки и мастер-классы, участников познакомят с деятельностью перерабатывающих предприятий Алтайского края. Наряду с образовательными и экскурсионными мероприятиями участников ожидает насыщенная творческая, интеллектуальная и тимбилдинг программа.