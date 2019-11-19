Эксперт оценил перспективы закона о виноделии в России

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости. Законопроект "О виноградарстве и виноделии в РФ" упростит лицензирование малых предприятий, занимающихся производством вин из российского винограда, считает главный редактор сайта "Наше вино" Дмитрий Ковалев.
Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект о виноградарстве и виноделии в России, вводящий единое комплексное правовое регулирование в сфере производства и оборота продукции виноделия. Рассмотрение закона во втором и третьем чтении намечено на середину декабря.
"С одной стороны (с принятием закона – ред.) облегчится лицензирование, в том числе для малого виноделия, где используется российский виноград. Уточняются условия рекламы этого продукта, его продажа и определяется терминология – что является вином, а что им не является", - сказал РИА Новости Ковалев.
Эксперт сказал, что существует несколько сот малых предприятий по производству вина, которые хотели бы получить лицензию, но пока не имеют такой возможности. Кроме этого, законопроектом предлагается аннулировать устаревшие постсоветские подзаконные акты, которыми до сих пор оперирует Росалкогольрегулирование.
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