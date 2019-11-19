Эксперт оценил перспективы закона о виноделии в России

"С одной стороны (с принятием закона – ред.) облегчится лицензирование, в том числе для малого виноделия, где используется российский виноград. Уточняются условия рекламы этого продукта, его продажа и определяется терминология – что является вином, а что им не является", - сказал РИА Новости Ковалев.