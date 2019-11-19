В Алтайском крае возвели шестнадцатиметровый скалодром

Отмечается, что рабочие приступили к монтажу фундамента будущего спортивного объекта в начале октября, а 21 ноября спортсмены уже смогут испытать его. Такой проект впервые реализуется в Алтайском крае, отмечают в региональном министерстве спорта.
"Скалодром в Барнауле было решено возвести на стадионе "Лабиринт", так как здесь работает отделение скалолазания городской спортивной школы №7. Высота скалодрома - 16,2 метра, общая площадь лазательной поверхности - почти 100 квадратных метров. Спортивный объект включает большие и широкие нависания, арку, модуль "эталонка" для тренировки сборной по скалолазанию, автоматическую страховочную систему, подсобное помещение. Стоимость объекта - около 27 миллионов рублей. Все расходы взял на себя Фонд поддержки олимпийцев России", - говорится в сообщении.
По словам руководителя Федерации скалолазания Алтайского края Марии Киреевой, на площадке можно будет проводить тренировки и соревнования уже с учетом мировых стандартов. Барнаульским скалодромом уже заинтересовались тренеры и спортсмены Бийска и Рубцовска. Они планируют приезжать в краевую столицу на тренировочные сборы и состязания.
Спортивный объект в Барнауле станет третьим быстровозводимым скалодромом в России. По данным Федерации скалолазания Алтайского края, такие площадки созданы в Миассе и Севастополе. Министерство спорта края планирует построить еще два подобных объекта. Один возведут в рамках спортивного развития субкластера "Белокуриха Горная" за счет Фонда поддержки олимпийцев России. Второй - в барнаульском физкультурно-оздоровительном комплексе, который построят в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография".