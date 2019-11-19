В Алтайском крае возвели шестнадцатиметровый скалодром

БАРНАУЛ, 18 ноя - РИА Новости. Шестнадцатиметровый скалодром стоимостью около 27 миллионов рублей возвели в Барнауле, сообщает официальный Шестнадцатиметровый скалодром стоимостью около 27 миллионов рублей возвели в Барнауле, сообщает официальный сайт правительства Алтая

Отмечается, что рабочие приступили к монтажу фундамента будущего спортивного объекта в начале октября, а 21 ноября спортсмены уже смогут испытать его. Такой проект впервые реализуется в Алтайском крае, отмечают в региональном министерстве спорта.

"Скалодром в Барнауле было решено возвести на стадионе "Лабиринт", так как здесь работает отделение скалолазания городской спортивной школы №7. Высота скалодрома - 16,2 метра, общая площадь лазательной поверхности - почти 100 квадратных метров. Спортивный объект включает большие и широкие нависания, арку, модуль "эталонка" для тренировки сборной по скалолазанию, автоматическую страховочную систему, подсобное помещение. Стоимость объекта - около 27 миллионов рублей. Все расходы взял на себя Фонд поддержки олимпийцев России", - говорится в сообщении.

По словам руководителя Федерации скалолазания Алтайского края Марии Киреевой, на площадке можно будет проводить тренировки и соревнования уже с учетом мировых стандартов. Барнаульским скалодромом уже заинтересовались тренеры и спортсмены Бийска и Рубцовска. Они планируют приезжать в краевую столицу на тренировочные сборы и состязания.