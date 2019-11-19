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РИА Новости

Суд ООН потребовал от России ответить на украинский иск

17:53 19.11.2019 (обновлено: 01:16 20.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЗдание Международного суда ООН в Гааге
Здание Международного суда ООН в Гааге
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
ПАРИЖ, 19 ноя - РИА Новости, Виктория Иванова. Международный суд ООН постановил, что Россия должна в срок до 8 декабря 2020 года предоставить контрмеморандум по иску Украины, говорится в коммюнике суда.
"Постановлением от 8 ноября 2019 года, Международный суд… определил 8 декабря 2020 года как срок для подачи контрмеморандума РФ по делу, касающемуся применению международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации", - написано в документе.
Ранее заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что Киев ожидает решения Международного суда ООН по украинскому иску в 2022 году – в начале 2023 года.
В начале ноября Международный суд в Гааге, рассмотрев возражения РФ в отношении иска Украины, заявившей в нем о нарушении международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, постановил, что разбирательство подпадает под юрисдикцию суда. Россия рассчитывает, что Международный суд ООН учтет ее позицию и оставит без удовлетворения претензии Киева в связи с украинскими исками.
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Украина в январе 2017 года подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге. Киев утверждает, что Москва нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма (1999) и о ликвидации расовой дискриминации (1965). Летом этого года РФ на предварительных слушаниях представила свои возражения, заявив, что иск Украины не подпадает под юрисдикцию суда.
Ранее МИД РФ заявил, что Украина не выполнила в полной мере обязательные процессуальные условия, которые должны быть соблюдены до обращения в Международный суд ООН. Так, Украина "не пыталась добросовестно решить возникшие с Россией разногласия посредством переговоров или арбитража", она также проигнорировала необходимость предварительного обращения в комитет по ликвидации расовой дискриминации, созданный в соответствии с конвенцией для разрешения межгосударственных споров.
Российская сторона также считает, что позиция Украины, попытавшейся обойти предварительные условия для подачи иска в суд ООН, может нанести ущерб международной конвенции о ликвидации расовой дискриминации. Представители российской делегации обращались к суду с просьбой вынести решение, что у него нет оснований рассматривать заявления Украины, так как Киев не предоставил "никакого заслуживающего доверия ответа на ключевые возражения".
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27387350205
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Международный суд ООНООНРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Какого черта мы делаем во всех этих судах ? Американцы плюют на них и их решения и даже не обращаются к их услугам . А нам уже пора давно поменять колониальную конституцию которую написали Ельцину в Госдепе , по которой международное законодательства выше , чем собственное .
19 ноября, 20:27
Servi Dei
18600009
Кто думал иначе о карманном суде США?
19 ноября, 18:08
Сергей Смирнов
10400007
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