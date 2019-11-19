ТЛЦ "Белый Раст" в Подмосковье запустят в январе 2020 года

Международный авиационно-космический салон МАКС-2017. День второй

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Терминально-логистический комплекс "Белый Раст" в Дмитровском округе Московской области запустят в январе 2020 года, сообщил первый зампред правительства Подмосковья Вадим Хромов.

В настоящее время на территории региона работают ТЛЦ "Селятино" и "Восточный".

"К концу января следующего года ожидаем открытие третьего контейнерного терминала - ТЛЦ "Белый Раст", - сказал Хромов на пресс-ланче в Москве.

"Белый Раст" будет включать складской комплекс площадью 250 тыс. кв.м. и центр таможенного оформления в Дмитровском округе Московской области. Планируется, что объект позволит увеличить товарные потоки между Китаем и Россией, а также странами Европы.