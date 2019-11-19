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РИА Новости

ТЛЦ "Белый Раст" в Подмосковье запустят в январе 2020 года

17:50 19.11.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМеждународный авиационно-космический салон МАКС-2017. День второй
Международный авиационно-космический салон МАКС-2017. День второй
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Терминально-логистический комплекс "Белый Раст" в Дмитровском округе Московской области запустят в январе 2020 года, сообщил первый зампред правительства Подмосковья Вадим Хромов.
В настоящее время на территории региона работают ТЛЦ "Селятино" и "Восточный".
"К концу января следующего года ожидаем открытие третьего контейнерного терминала - ТЛЦ "Белый Раст", - сказал Хромов на пресс-ланче в Москве.
"Белый Раст" будет включать складской комплекс площадью 250 тыс. кв.м. и центр таможенного оформления в Дмитровском округе Московской области. Планируется, что объект позволит увеличить товарные потоки между Китаем и Россией, а также странами Европы.
Приблизительная стоимость ТЛЦ оценивается в сумму около 23 миллиардов рублей.
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