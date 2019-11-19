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РИА Новости

В Москве откроется выставка товаров для людей с ограниченными возможностями

17:44 19.11.2019
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© Фото : Инновационно-образовательный комплекс "Техноград"Участники Национального чемпионата "Абилимпикс"
Участники Национального чемпионата Абилимпикс
© Фото : Инновационно-образовательный комплекс "Техноград"
МОСКВА, 19 ноя - Инновационно-образовательный комплекс "Техноград". Второй год подряд инновационно-образовательный комплекс "Техноград" принимает активное участие в проекте "Абилимпикс", благодаря которому люди с ограниченными возможностями без преувеличения получают "путевку в жизнь". В этом году в рамках V Национального чемпионата "Абилимпикс" на площадке "Технограда", помимо обзорных экскурсий, проходят и сами соревнования. В данный момент в павильонах "Арт", "Сервис" и "Пром" участники соревнуются в компетенциях "Web дизайн", "Сетевое и системное администрирование", "Парикмахерское искусство", "Кондитерское дело" и "Поварское дело", а 20-22 ноября состоится основной этап чемпионата по компетенции "Кулинарное дело".
Кроме того, здесь будет проходить специализированная выставка товаров для особой категории населения – инвалидов и лиц с ограниченными возможностями. Выставка-продажа будет работать с 20 по 22 ноября.
Так, гостей ожидает демонстрация ортопедической обуви и специализированной одежды для детей и взрослых от компании "Ортомода", консультация специалистов, рассказ о правильном подборе обуви, возможность примерки.
Компания-производитель уникальных кресел-колясок "Кинезис" представит детскую и взрослую модели из легкого, но прочного металла.
Посетители смогут посмотреть видео-демонстрацию медицинского экзоскелета ExoAtlet® I, который предназначен для реабилитации пациентов с локомоторными нарушениями нижних конечностей. Представители компании также проведут консультации о способах использования экзоскелета.
Компания UNAwheel представить две ультра-компактные кресла-коляски с электроприводом.
Производитель интерактивного оборудования для слабослышащих и слабовидящих людей NextTouch предложит протестировать часы Nextwatch и книгу для людей с ослабленным зрением, продемонстрирует терминал для взрослых и интерактивный стол с играми для детей с ограниченными возможностями здоровья по слуху.
Компания-разработчик в области нейрореабилитации "Нейроботикс" покажет инновационные средства моторизации и реабилитации – антропоморфного робота, созданного для общения, и нейрогарнитуру.
Лаборатория "Сенсор Тех" представит умного помощника для незрячих -"Робин", который определяет предметы и расстояние до них, а также распознает лица людей; устройство распознавания речи "Чарли", которое позволяет глухим и слепоглухим людям общаться без посторонней помощи; а для профильных специалистов – офтальмологический VR-симулятор SeeMyWorld. Также на стенде Лаборатории посетители смогут потренировать навыки письма и чтения с использованием шрифта Брайля, определить время по тактильно-вибрационным часам и вслепую узнать цвет фигуры при помощи определителя цвета Colorino.
Большинство из представленных товаров будут доступны для заказа. Вход на выставку бесплатный, павильон "Арт.Техноград", 1 этаж.
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