В Москве откроется выставка товаров для людей с ограниченными возможностями

МОСКВА, 19 ноя - Инновационно-образовательный комплекс "Техноград". Второй год подряд инновационно-образовательный комплекс "Техноград" принимает активное участие в проекте " . Второй год подряд инновационно-образовательный комплекс "Техноград" принимает активное участие в проекте " Абилимпикс ", благодаря которому люди с ограниченными возможностями без преувеличения получают "путевку в жизнь". В этом году в рамках V Национального чемпионата "Абилимпикс" на площадке "Технограда", помимо обзорных экскурсий, проходят и сами соревнования. В данный момент в павильонах "Арт", "Сервис" и "Пром" участники соревнуются в компетенциях "Web дизайн", "Сетевое и системное администрирование", "Парикмахерское искусство", "Кондитерское дело" и "Поварское дело", а 20-22 ноября состоится основной этап чемпионата по компетенции "Кулинарное дело".

Кроме того, здесь будет проходить специализированная выставка товаров для особой категории населения – инвалидов и лиц с ограниченными возможностями. Выставка-продажа будет работать с 20 по 22 ноября.

Так, гостей ожидает демонстрация ортопедической обуви и специализированной одежды для детей и взрослых от компании "Ортомода", консультация специалистов, рассказ о правильном подборе обуви, возможность примерки.

Компания-производитель уникальных кресел-колясок "Кинезис" представит детскую и взрослую модели из легкого, но прочного металла.

Посетители смогут посмотреть видео-демонстрацию медицинского экзоскелета ExoAtlet® I, который предназначен для реабилитации пациентов с локомоторными нарушениями нижних конечностей. Представители компании также проведут консультации о способах использования экзоскелета.

Компания UNAwheel представить две ультра-компактные кресла-коляски с электроприводом.

Производитель интерактивного оборудования для слабослышащих и слабовидящих людей NextTouch предложит протестировать часы Nextwatch и книгу для людей с ослабленным зрением, продемонстрирует терминал для взрослых и интерактивный стол с играми для детей с ограниченными возможностями здоровья по слуху.

Компания-разработчик в области нейрореабилитации "Нейроботикс" покажет инновационные средства моторизации и реабилитации – антропоморфного робота, созданного для общения, и нейрогарнитуру.

Лаборатория "Сенсор Тех" представит умного помощника для незрячих -"Робин", который определяет предметы и расстояние до них, а также распознает лица людей; устройство распознавания речи "Чарли", которое позволяет глухим и слепоглухим людям общаться без посторонней помощи; а для профильных специалистов – офтальмологический VR-симулятор SeeMyWorld. Также на стенде Лаборатории посетители смогут потренировать навыки письма и чтения с использованием шрифта Брайля, определить время по тактильно-вибрационным часам и вслепую узнать цвет фигуры при помощи определителя цвета Colorino.

Большинство из представленных товаров будут доступны для заказа. Вход на выставку бесплатный, павильон "Арт.Техноград", 1 этаж.